Бомбени заплахи засегнаха 11 полета до София и Прага

Единадесет полета от и до София и Прага са получили сигнали за бомбени заплахи. Два от засегнатите самолети са летели към София от Лондон-Станстед и Брюксел и са кацнали успешно, съобщи българското Министерство на транспорта.
В Прага предупрежденията са засегнали полети от Дания, Великобритания и два полета от Испания. Получени са и сигнали за самолети, насочващи се към Нидерландия, Кипър, Румъния, Италия и Великобритания.
„Бомбени заплахи засегнаха полетите от Дания, Великобритания, както и два полета от Испания. Заплахи получиха също полетите към Нидерландия, Кипър, Румъния, Италия и Великобритания“, заяви говорител на летището в Прага. По думите му летището продължава да работи нормално и безпроблемно.
Три самолета са ескортирани над Унгария
Унгарски изтребители са ескортирали три пътнически самолета над въздушното пространство на страната, съобщи министърът на отбраната Ромулус Русин-Сенди.
Сред тях е Airbus A321, изпълняващ полет от Брюксел до София. Другите два самолета са летели от Прага към Кипър и Букурещ.
Междувременно четири нови предупреждения са получени от самолети, прелитащи над Франция. Те са се приземили без проблеми, а екипи за обезвреждане на взривни устройства са извършили необходимите проверки за сигурност.
Полет на Ryanair от Лисабон до Рим също е получил сигнал за бомба. По-късно португалските власти са определили заплахата като фалшива.
Заплахи и към ирландски медии
Поредицата от предупреждения не се ограничава до авиацията. Офисите на най-малко две ирландски медии, сред които Ирландското радио и телевизия, са били евакуирани след получени заплашителни имейли.
„Все още не знаем дали едно-единствено лице стои зад тази операция или става въпрос за координирано действие“, заяви ирландският вицепремиер Саймън Харис. Той определи ситуацията като много сериозна и подчерта, че тя се променя постоянно.
През предходния ден най-малко 20 полета са получили съобщения за бомба на борда, без при нито един от тях да бъде открито взривно устройство. НАТО наблюдава развитието на ситуацията и поддържа координация със съюзническите държави.
Експертът по глобални и нововъзникващи рискове Жан-Марк Рикли заяви, че независимо кой стои зад заплахите, те трябва да бъдат разглеждани в контекста на хибридни операции срещу европейски държави. По думите му изпращането на предупреждения не изисква големи ресурси от извършителите, но може да наруши транспортната логистика и да засили усещането за несигурност.
За заплахите към летищата в Рим и София от предходния ден е поета отговорност от лица, представящи се като „бойци на „Мъжката държава“. Връзката с руско ултранационалистическо движение със същото име обаче не е потвърдена. Засега няма данни кой е организирал серията сигнали и дали всички случаи са свързани.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 боли ма газа
Коментиран от #3, #4
18:53 06.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тик-Ток
До коментар #1 от "боли ма газа":Да ,ама като гръмне самолета ще ти падне върху къщата
18:55 06.11.2026
5 Бабата от ГДР-комсомолката Изперкел
Коментиран от #8, #9
18:55 06.11.2026
6 ставка
Ха!
Откачалка.
Коментиран от #17
18:55 06.11.2026
7 Цвете
Коментиран от #14
18:57 06.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 газ на промоция
До коментар #5 от "Бабата от ГДР-комсомолката Изперкел":и суровини също...... една от тайните на германския просперитет
18:59 06.11.2026
10 осраински
19:00 06.11.2026
11 чорап
19:08 06.11.2026
12 РЕАЛИСТ
Коментиран от #16
19:10 06.11.2026
13 сигма
19:11 06.11.2026
14 А стига , бе ?!
До коментар #7 от "Цвете":Колко да са "безгрижни" след като знаят , че са произвели оръжия за нацистите Натаняху и Зеленски ???
19:12 06.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Атина Палада
До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":Ха ха ха и ти вярваш ,че на 11.09 .някакви по джапанки от гори Тилилейски отиват в САЩ,отвличат самолети , летят си във въздушното пространство на САЩ и си удрят там кули,Пентагона и ли беше още ?:)))) Ти първи клас ли си?
19:20 06.11.2026
17 988
До коментар #6 от "ставка":Ако можеш да сметнеш 2+2 ще разбереш колко е прав
19:20 06.11.2026