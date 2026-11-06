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Бомбени заплахи засегнаха 11 полета до София и Прага

Бомбени заплахи засегнаха 11 полета до София и Прага

6 Ноември, 2026 18:51 584 17

  • бомбени заплахи-
  • летище софия-
  • летище прага-
  • авиационна сигурност-
  • унгарски изтребители

Два самолета до София са кацнали успешно. Унгарски изтребители са ескортирали три пътнически самолета

Бомбени заплахи засегнаха 11 полета до София и Прага - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Единадесет полета от и до София и Прага са получили сигнали за бомбени заплахи. Два от засегнатите самолети са летели към София от Лондон-Станстед и Брюксел и са кацнали успешно, съобщи българското Министерство на транспорта.

В Прага предупрежденията са засегнали полети от Дания, Великобритания и два полета от Испания. Получени са и сигнали за самолети, насочващи се към Нидерландия, Кипър, Румъния, Италия и Великобритания.

„Бомбени заплахи засегнаха полетите от Дания, Великобритания, както и два полета от Испания. Заплахи получиха също полетите към Нидерландия, Кипър, Румъния, Италия и Великобритания“, заяви говорител на летището в Прага. По думите му летището продължава да работи нормално и безпроблемно.

Три самолета са ескортирани над Унгария

Унгарски изтребители са ескортирали три пътнически самолета над въздушното пространство на страната, съобщи министърът на отбраната Ромулус Русин-Сенди.

Сред тях е Airbus A321, изпълняващ полет от Брюксел до София. Другите два самолета са летели от Прага към Кипър и Букурещ.

Междувременно четири нови предупреждения са получени от самолети, прелитащи над Франция. Те са се приземили без проблеми, а екипи за обезвреждане на взривни устройства са извършили необходимите проверки за сигурност.

Полет на Ryanair от Лисабон до Рим също е получил сигнал за бомба. По-късно португалските власти са определили заплахата като фалшива.

Заплахи и към ирландски медии

Поредицата от предупреждения не се ограничава до авиацията. Офисите на най-малко две ирландски медии, сред които Ирландското радио и телевизия, са били евакуирани след получени заплашителни имейли.

„Все още не знаем дали едно-единствено лице стои зад тази операция или става въпрос за координирано действие“, заяви ирландският вицепремиер Саймън Харис. Той определи ситуацията като много сериозна и подчерта, че тя се променя постоянно.

През предходния ден най-малко 20 полета са получили съобщения за бомба на борда, без при нито един от тях да бъде открито взривно устройство. НАТО наблюдава развитието на ситуацията и поддържа координация със съюзническите държави.

Експертът по глобални и нововъзникващи рискове Жан-Марк Рикли заяви, че независимо кой стои зад заплахите, те трябва да бъдат разглеждани в контекста на хибридни операции срещу европейски държави. По думите му изпращането на предупреждения не изисква големи ресурси от извършителите, но може да наруши транспортната логистика и да засили усещането за несигурност.

За заплахите към летищата в Рим и София от предходния ден е поета отговорност от лица, представящи се като „бойци на „Мъжката държава“. Връзката с руско ултранационалистическо движение със същото име обаче не е потвърдена. Засега няма данни кой е организирал серията сигнали и дали всички случаи са свързани.

Източници: bta.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 боли ма газа

    3 5 Отговор
    не използвам самолети

    Коментиран от #3, #4

    18:53 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тик-Ток

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "боли ма газа":

    Да ,ама като гръмне самолета ще ти падне върху къщата

    18:55 06.11.2026

  • 5 Бабата от ГДР-комсомолката Изперкел

    2 9 Отговор
    Даде на жужака от Кремъл 7 трилиона евро за газ. Той с тези кинти правеше ракети!

    Коментиран от #8, #9

    18:55 06.11.2026

  • 6 ставка

    10 3 Отговор
    А един Василев ни заплаши с катастрофа не на някакъв самолет, а на цялата държава, заради бюджет в който няма пари за раздаване на чужди държави.
    Ха!
    Откачалка.

    Коментиран от #17

    18:55 06.11.2026

  • 7 Цвете

    5 3 Отговор
    ОТВРАТИТЕЛНО. НЯМА ПО ЛОШО ДА НАРАНИШ ЛЕТЯЩИ И БЕЗГРИЖНИ ХОРА, КОГАТО БЛИЗКИТЕ ГИ ОЧАКВАТ.🤦‍♂️✈️🤦‍♂️

    Коментиран от #14

    18:57 06.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 газ на промоция

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бабата от ГДР-комсомолката Изперкел":

    и суровини също...... една от тайните на германския просперитет

    18:59 06.11.2026

  • 10 осраински

    7 2 Отговор
    Забелязва се, че колкото по-малка е страната, толкова по-глупаво е нейното ръководство, което може би е причината те да не са пораснали. Руснаците не са отмъстителни, просто имаме добра памет.

    19:00 06.11.2026

  • 11 чорап

    2 3 Отговор
    , колкото и да се снишаваш , все по -здраво се гаврят с теб добрите ти господари.

    19:08 06.11.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор
    Не си спомням, някога да е имало бомбена заплаха , при която действително да е открита бомба. Хабят се усилия и ресурси , за шегите на някого. Всичко това започна от 11 септември, но тогава терористите не се обадиха предварително, да заплашат, какво ще вършат.

    Коментиран от #16

    19:10 06.11.2026

  • 13 сигма

    3 0 Отговор
    знаем кой

    19:11 06.11.2026

  • 14 А стига , бе ?!

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Колко да са "безгрижни" след като знаят , че са произвели оръжия за нацистите Натаняху и Зеленски ???

    19:12 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    Ха ха ха и ти вярваш ,че на 11.09 .някакви по джапанки от гори Тилилейски отиват в САЩ,отвличат самолети , летят си във въздушното пространство на САЩ и си удрят там кули,Пентагона и ли беше още ?:)))) Ти първи клас ли си?

    19:20 06.11.2026

  • 17 988

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ставка":

    Ако можеш да сметнеш 2+2 ще разбереш колко е прав

    19:20 06.11.2026