Бомбени заплахи засегнаха 11 полета до София и Прага

Единадесет полета от и до София и Прага са получили сигнали за бомбени заплахи. Два от засегнатите самолети са летели към София от Лондон-Станстед и Брюксел и са кацнали успешно, съобщи българското Министерство на транспорта.

В Прага предупрежденията са засегнали полети от Дания, Великобритания и два полета от Испания. Получени са и сигнали за самолети, насочващи се към Нидерландия, Кипър, Румъния, Италия и Великобритания.

„Бомбени заплахи засегнаха полетите от Дания, Великобритания, както и два полета от Испания. Заплахи получиха също полетите към Нидерландия, Кипър, Румъния, Италия и Великобритания“, заяви говорител на летището в Прага. По думите му летището продължава да работи нормално и безпроблемно.

Три самолета са ескортирани над Унгария

Унгарски изтребители са ескортирали три пътнически самолета над въздушното пространство на страната, съобщи министърът на отбраната Ромулус Русин-Сенди.

Сред тях е Airbus A321, изпълняващ полет от Брюксел до София. Другите два самолета са летели от Прага към Кипър и Букурещ.

Междувременно четири нови предупреждения са получени от самолети, прелитащи над Франция. Те са се приземили без проблеми, а екипи за обезвреждане на взривни устройства са извършили необходимите проверки за сигурност.

Полет на Ryanair от Лисабон до Рим също е получил сигнал за бомба. По-късно португалските власти са определили заплахата като фалшива.

Заплахи и към ирландски медии

Поредицата от предупреждения не се ограничава до авиацията. Офисите на най-малко две ирландски медии, сред които Ирландското радио и телевизия, са били евакуирани след получени заплашителни имейли.

„Все още не знаем дали едно-единствено лице стои зад тази операция или става въпрос за координирано действие“, заяви ирландският вицепремиер Саймън Харис. Той определи ситуацията като много сериозна и подчерта, че тя се променя постоянно.

През предходния ден най-малко 20 полета са получили съобщения за бомба на борда, без при нито един от тях да бъде открито взривно устройство. НАТО наблюдава развитието на ситуацията и поддържа координация със съюзническите държави.

Експертът по глобални и нововъзникващи рискове Жан-Марк Рикли заяви, че независимо кой стои зад заплахите, те трябва да бъдат разглеждани в контекста на хибридни операции срещу европейски държави. По думите му изпращането на предупреждения не изисква големи ресурси от извършителите, но може да наруши транспортната логистика и да засили усещането за несигурност.

За заплахите към летищата в Рим и София от предходния ден е поета отговорност от лица, представящи се като „бойци на „Мъжката държава“. Връзката с руско ултранационалистическо движение със същото име обаче не е потвърдена. Засега няма данни кой е организирал серията сигнали и дали всички случаи са свързани.

Източници: bta.bg