Въздушен хаос! Фалшиви бомбени заплахи разклатиха полетите в Европа

Поредица от фалшиви бомбени заплахи засегна пътнически полети до София, Варшава, Рим и испанския град Мурсия. Самолетите бяха проверени след кацането или отклонени към други летища, но при нито една от проверките не бяха открити взривни устройства. Няма пострадали хора.

Сред засегнатите авиокомпании са Wizz Air, Ryanair, LOT и SAS. Българският министър на транспорта Георги Пеев съобщи, че два самолета, пристигнали на летище „Васил Левски“ в София от Бергамо и Дъблин, са били проверени след сигнали за поставени взривни устройства.

И двете машини са кацнали по предварително планирания маршрут. Самолетът от Бергамо е пристигнал в 11:10 часа, а проверките са извършени от служители на Специализирания отряд за борба с тероризма. Взривни устройства и подозрителни предмети не са открити. По думите на Пеев единият сигнал е бил предаден от пилота, след като авиокомпанията го е уведомила.

Полет до София беше отклонен към Будапеща

Случаите са регистрирани ден след като друг самолет на Wizz Air, изпълняващ полет от Лутън до София, беше отклонен към Будапеща заради заплаха, получена по време на полета. Унгарските военновъздушни сили изпратиха изтребител Gripen, който ескортира пътническия самолет до летище „Ференц Лист“.

След кацането самолетът и пътниците са били проверени. Авиокомпанията е съобщила пред унгарската информационна агенция МТИ, че заплаха не е открита. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов заяви, че продължава работата по установяването на подателя.

Проверки и отклонени полети във Варшава и Рим

В Полша са засегнати два полета до Варшава. Самолет на SAS от Копенхаген е кацнал нормално на летище „Фредерик Шопен“, но една от пистите временно е била затворена. След приключването на проверките летището е възобновило нормалната си работа.

Самолет на LOT от лондонското летище „Хийтроу“ е бил пренасочен към летище „Модлин“. Пътниците са евакуирани, а машината е проверена. „Нищо не беше открито“, заяви говорителят на летището Адам Шабловски пред Франс прес. След проверката пътниците е трябвало да бъдат превозени с автобуси до летище „Фредерик Шопен“.

Два полета на Ryanair до римското летище „Фиумичино“ също са били проверени. Единият самолет е пристигнал от Лисабон, а другият от Дъблин. Машината от Дъблин е била ескортирана до Рим от италианските военновъздушни сили. Полицията е проверила самолетите, пътниците, екипажите и багажа, без да открие експлозиви.

Самолет на Ryanair от Манчестър до Мурсия е кацнал по разписание. Испанският летищен оператор Aena е съобщил, че след кацането е задействан планът за действие при извънредни ситуации, а испанската полиция е проверила машината, пътниците и екипажа. Взривно устройство не е открито.

Източници: bta.bg, apnews.com