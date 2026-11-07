Задържаха венецуелец с оръжия близо до Белия дом

Агенти на Сикрет сървис са задържали близо до Белия дом мъж от Венецуела, който според Министерството на вътрешната сигурност на САЩ е заявил, че гласове в главата му са го изпратили във Вашингтон, за да убие президента Доналд Тръмп.

Случаят е от вечерта на 5 ноември. Рони Йордикс Гуанипа Кринос е бил в автомобил, паркиран на авеню „Конституция“, когато агентите го забелязали да се държи подозрително и го приближили, съобщи Fox News, позовавайки се на ведомството.

По данни на Министерството на вътрешната сигурност автомобилът е бил обявен за откраднат. При проверката са открити три огнестрелни оръжия - пушка тип AR-15 и два пистолета, идентифицирани като Mac 10 и Glock 43X, както и десетки боеприпаси. Според властите Кринос е признал, че в колата има оръжия.

Кринос е задържан и му са повдигнати обвинения, свързани с незаконно пренасяне и притежание на огнестрелни оръжия, нерегистрирани оръжия и боеприпаси и носене на пистолет без разрешително. Той е обвинен и за неправомерно използване на моторно превозно средство, кражба и получаване на крадена вещ.

Министерството на вътрешната сигурност посочва, че Кринос е влязъл незаконно в САЩ през Тексас през март 2024 г. Тогава е бил задържан от Граничния патрул, но впоследствие е освободен. Службата за имиграция и митнически контрол е издала заповед за задържането му, докато той остава под стража на Службата на маршалите на САЩ.

„Този случай показва заплахите, с които се сблъсква Сикрет сървис, както и способността на служителите да овладеят опасна ситуация, преди някой да пострада“, заяви директорът на службата Шон Кърън.

По информация на NBC News федералните прокурори преглеждат доказателствата по случая, а първото явяване на Кринос пред федерален съд е очаквано на 9 ноември. На този етап твърденията за намеренията му и всички обстоятелства около оръжията са част от обвинението и не представляват установена вина.

Източници: foxnews.com, apnews.com, nbcphiladelphia.com