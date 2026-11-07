Десантис подготвя нова кандидатура за Белия дом през 2028 г

Губернаторът на Флорида Рон Десантис подготвя нова кандидатура за номинацията на Републиканската партия за президентските избори в САЩ през 2028 г., съобщи „Вашингтон пост“. Информацията е потвърдена пред изданието от трима души, запознати с плановете му.

Според един от тях Десантис вече е потърсил поне един национален политически консултант за евентуално участие в кампанията. Федералният суперпак, който го подкрепя, е започнал и нова кампания за набиране на средства — ход, който според хора, запознати с плановете му, е сигнал за намерението му да се включи в надпреварата.

След публикуването на материала обаче Десантис отрече да е предприемал подобни стъпки. „Не съм се свързвал с никого за участие в каквато и да е надпревара“, написа той в социалните мрежи. Губернаторът не е обявявал официално кандидатура за изборите през 2028 г.

Поражението на републиканците отвори пространство

Десантис вижда политическа възможност след тежкото представяне на Републиканската партия на междинните избори на 3 ноември. Демократите спечелиха мнозинство и в Камарата на представителите, и в Сената, което ще ограничи възможностите на президента Доналд Тръмп да прокарва законодателната си програма през последните две години от мандата.

„Това беше политическият еквивалент на метеоритен удар, който премина през почти всички части на Съединените щати — сини щати, червени щати и всичко между тях“, каза Десантис на пресконференция в Талахаси. В друга оценка той определи резултата като „близо до събитие на ниво изчезване“ за републиканците.

Флорида беше сред малкото консервативни щати, които до голяма степен устояха на изборната вълна в полза на демократите. Това може да се превърне в основен аргумент на Десантис при евентуална кампания, тъй като той ще се опита да представи щата като доказателство, че републиканците могат да печелят извън пряката зависимост от Тръмп.

Втори опит след провала през 2024 г.

Десантис вече участва в борбата за президентската номинация на Републиканската партия през 2024 г. Той завърши втори на партийните събрания в Айова през януари същата година с 21,3 процента от гласовете, докато Тръмп получи над 50 процента.

Губернаторът се оттегли малко преди първичните избори в Ню Хемпшир и подкрепи Тръмп, който впоследствие спечели президентските избори. Според „Вашингтон пост“ Десантис е стигнал до извода, че при нов опит ще трябва да започне по-рано и да присъства по-активно в националните медии.

След изборното поражение на републиканците в началото на надпреварата за 2028 г. се очертава по-широка конкуренция. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс доскоро беше смятан за водещ наследник на политическото влияние на Тръмп, но резултатите от междинните избори промениха сметките в партията. Засега Десантис остава потенциален кандидат, а не официално обявил участие претендент.

Източници: washingtonpost.com, apnews.com