Двама ранени при украински атаки в Белгород, щети и пострадали в Саратов

Двама души са получили ранения при атаки в Белгородска област през нощта срещу 7 ноември, съобщи оперативният щаб на региона. Руските власти определят атаките като действия на Въоръжените сили на Украйна.
Подробности за местата, на които са пострадали хората, както и за състоянието им, не са оповестени в първоначалното съобщение.
Щети по гражданска инфраструктура в Саратовска област
В Саратовска област са повредени обекти на гражданската инфраструктура след атака с безпилотни летателни апарати. Губернаторът Роман Бусаргин съобщи предварително и за пострадали, без да посочи техния брой или тежестта на нараняванията.
Не е уточнено кои конкретни обекти са засегнати. Работата на аварийните и спасителните екипи продължава.
Ограничения за полетите
Росавиация въведе временни ограничения за приемането и излитането на самолети на летищата в Самара и Уляновск. Мярката е обявена като необходима за безопасността на полетите.
„Летищата на Самара и Уляновск: въведени са временни ограничения за приемането и излитането на въздухоплавателни средства“, се посочва в съобщението на ведомството.
В нощта срещу 7 ноември предупреждения за ракетна или безпилотна опасност са обявявани в редица руски региони, сред които Белгородска, Саратовска, Самарска и Уляновска област. Руското Министерство на отбраната съобщи за прехванати и унищожени дронове над няколко области и над Черно море, но не представи независима оценка на последствията от атаките.
Източници: rbc.ru, kazan.aif.ru
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