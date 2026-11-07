Двама ранени при украински атаки в Белгород, щети и пострадали в Саратов

Двама души са получили ранения при атаки в Белгородска област през нощта срещу 7 ноември, съобщи оперативният щаб на региона. Руските власти определят атаките като действия на Въоръжените сили на Украйна.

Подробности за местата, на които са пострадали хората, както и за състоянието им, не са оповестени в първоначалното съобщение.

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Щети по гражданска инфраструктура в Саратовска област

В Саратовска област са повредени обекти на гражданската инфраструктура след атака с безпилотни летателни апарати. Губернаторът Роман Бусаргин съобщи предварително и за пострадали, без да посочи техния брой или тежестта на нараняванията.

„В резултат на атаката с безпилотни летателни апарати има повреди по обекти на гражданската инфраструктура. Предварително има пострадали. На място работят всички оперативни служби“, заяви Бусаргин.

Не е уточнено кои конкретни обекти са засегнати. Работата на аварийните и спасителните екипи продължава.

Ограничения за полетите

Росавиация въведе временни ограничения за приемането и излитането на самолети на летищата в Самара и Уляновск. Мярката е обявена като необходима за безопасността на полетите.

„Летищата на Самара и Уляновск: въведени са временни ограничения за приемането и излитането на въздухоплавателни средства“, се посочва в съобщението на ведомството.

В нощта срещу 7 ноември предупреждения за ракетна или безпилотна опасност са обявявани в редица руски региони, сред които Белгородска, Саратовска, Самарска и Уляновска област. Руското Министерство на отбраната съобщи за прехванати и унищожени дронове над няколко области и над Черно море, но не представи независима оценка на последствията от атаките.

Източници: rbc.ru, kazan.aif.ru