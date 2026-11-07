Стивън Милър предложил на Тръмп да сложи край на войната с Иран

Новият началник на кабинета на Белия дом Стивън Милър е предложил на президента Доналд Тръмп да започне прекратяване на войната с Иран. Това съобщава The New York Times, позовавайки се на няколко източника, запознати с разговорите.

Според публикацията Милър е застъпил тази позиция, докато е убеждавал Тръмп да го назначи на поста. Идеята за прекратяване на конфликта обаче е била възприета от част от поддръжниците на президента като предателство към заявената от администрацията твърда линия спрямо Иран. Твърдението за разговора не е потвърдено публично от Белия дом.

Назначението на Милър беше обявено от Тръмп на 6 ноември. Той ще поеме длъжността на 9 ноември и ще замени Сузи Уайлс, която ще премине в политическата операция на президента.

Тръмп: „Исках да направя промяна“

Президентът обясни решението си с необходимостта от промяна. „Исках да направя промяна“, каза Тръмп пред журналисти. Той определи работата на Уайлс като много добра, но добави: „Понякога в живота трябва да правиш промени.“

По-късно Тръмп отхвърли твърдението, че смяната е пряко свързана с тежкото представяне на републиканците на междинните избори. „Не заради изборите. Просто му дойде времето“, заяви той, според Асошиейтед прес.

Републиканците загубиха мнозинствата си в Камарата на представителите и Сената, което увеличи политическия натиск върху администрацията. Войната с Иран, икономическите трудности и цените на горивата бяха сред темите, които повлияха на изборния резултат, съобщава Асошиейтед прес.

Милър заема ключов пост в Белия дом

Милър досега беше заместник-началник на кабинета по политическите въпроси. Той е един от най-дългогодишните съветници на Тръмп и участва в оформянето на имиграционната политика и програмата за депортации. Преди това се присъединява към президентската кампания на Тръмп през 2016 г. като автор на речи.

Въпреки публичната си подкрепа за твърдата политика на Тръмп към Иран, Милър е представил пред президента идеята за ограничаване на конфликта като част от аргументите си за новата длъжност. Според The Atlantic, който се позовава на информацията на The New York Times, тази позиция е особено чувствителна за привържениците на президента, които смятат отстъплението във войната за несъвместимо с принципите на движението „Америка на първо място“.

С встъпването на Милър в длъжност Белият дом ще промени най-близкия политически кръг около Тръмп. Новият началник на кабинета ще започне работа в момент, когато президентът трябва да съчетае натиска за прекратяване на войната с Иран с очакваните разследвания и сблъсъци с демократическото мнозинство в Конгреса.

Източници: inquirer.com, apnews.com, cbsnews.com