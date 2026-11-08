Бесънт поиска Китай да окаже натиск върху Иран за край на войната

Американският финансов министър Скот Бесънт е поискал от Китай да използва влиянието си върху Иран, за да помогне за прекратяването на войната. Инициативата е получила подкрепата на президента Доналд Тръмп, а Пекин вече е предал посланието на Техеран, твърди колумнистът на The Washington Post Дейвид Игнациъс, позовавайки се на американски представител, запознат с разговорите.

Информацията не е потвърдена публично нито от китайските, нито от иранските власти. Така твърдението за конкретна китайска дипломатическа намеса остава основано на един неназован американски източник, цитиран от Игнациъс.

Тръмп вече е търсил съдействие от Си

Според публикацията на Игнациъс Тръмп е поискал помощ от китайския лидер Си Дзинпин по време на разговори във Вашингтон през септември. В частен разговор Си е заявил, че споделя позицията, че Иран не трябва при никакви обстоятелства да притежава ядрено оръжие.

Това е отделно от твърдението за предаването на послание до Техеран и не показва дали Иран е отговорил или е предприел конкретни действия. Публични данни за реакция на иранските власти по този канал не са посочени.

Китай има важни икономически и дипломатически отношения с Иран, което според американската позиция му дава възможност да разговаря с Техеран по начин, недостъпен за Вашингтон. В същото време Пекин не е обявил, че поема ролята на посредник в конфликта.

Темата може да бъде обсъдена в Шънджън

Въпросът се очаква да бъде поставен отново на срещата между Тръмп и Си по време на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Седмицата на лидерите на АТИС започва на 14 ноември, а срещата на икономическите лидери е насрочена за 19 ноември в Шънджън, Китай, съобщава организацията.

Руският президент Владимир Путин също се очаква да присъства. Асошиейтед прес съобщи, че китайското външно министерство е потвърдило комуникация с други страни за евентуална среща между Си, Тръмп и Путин, но подчерта, че форматът и съдържанието ѝ все още не са уточнени.

„Китай поддържа комуникация със съответните страни относно среща между тримата държавни ръководители“, заяви говорителката на китайското външно министерство Мао Нин, цитирана от Асошиейтед прес.

Според Асошиейтед прес Пекин не показва готовност за конкретни разговори за Иран, извън общите си призиви за мир и прекратяване на войните. Това поставя под въпрос дали китайската страна ще поеме активна посредническа роля или ще ограничи действията си до предаване на послания между Вашингтон и Техеран.

Източници: washingtonpost.com, apnews.com, timesofisrael.com