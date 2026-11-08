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Бесънт поиска Китай да окаже натиск върху Иран за край на войната
  Тема: Иранската криза

Бесънт поиска Китай да окаже натиск върху Иран за край на войната

8 Ноември, 2026 07:17, обновена 8 Ноември, 2026 07:23 801 16

  • доналд тръмп-
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  • украйна-
  • джей ди ванс-
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  • скот бесънт-
  • си дзинпин-
  • китай

Вашингтон е потърсил съдействието на Пекин с подкрепата на Доналд Тръмп. Според американски представител Китай вече е предал посланието на Техеран

Бесънт поиска Китай да окаже натиск върху Иран за край на войната - 1
Снимка: npr.org
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Американският финансов министър Скот Бесънт е поискал от Китай да използва влиянието си върху Иран, за да помогне за прекратяването на войната. Инициативата е получила подкрепата на президента Доналд Тръмп, а Пекин вече е предал посланието на Техеран, твърди колумнистът на The Washington Post Дейвид Игнациъс, позовавайки се на американски представител, запознат с разговорите.

Информацията не е потвърдена публично нито от китайските, нито от иранските власти. Така твърдението за конкретна китайска дипломатическа намеса остава основано на един неназован американски източник, цитиран от Игнациъс.

Тръмп вече е търсил съдействие от Си

Според публикацията на Игнациъс Тръмп е поискал помощ от китайския лидер Си Дзинпин по време на разговори във Вашингтон през септември. В частен разговор Си е заявил, че споделя позицията, че Иран не трябва при никакви обстоятелства да притежава ядрено оръжие.

Това е отделно от твърдението за предаването на послание до Техеран и не показва дали Иран е отговорил или е предприел конкретни действия. Публични данни за реакция на иранските власти по този канал не са посочени.

Китай има важни икономически и дипломатически отношения с Иран, което според американската позиция му дава възможност да разговаря с Техеран по начин, недостъпен за Вашингтон. В същото време Пекин не е обявил, че поема ролята на посредник в конфликта.

Темата може да бъде обсъдена в Шънджън

Въпросът се очаква да бъде поставен отново на срещата между Тръмп и Си по време на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Седмицата на лидерите на АТИС започва на 14 ноември, а срещата на икономическите лидери е насрочена за 19 ноември в Шънджън, Китай, съобщава организацията.

Руският президент Владимир Путин също се очаква да присъства. Асошиейтед прес съобщи, че китайското външно министерство е потвърдило комуникация с други страни за евентуална среща между Си, Тръмп и Путин, но подчерта, че форматът и съдържанието ѝ все още не са уточнени.

„Китай поддържа комуникация със съответните страни относно среща между тримата държавни ръководители“, заяви говорителката на китайското външно министерство Мао Нин, цитирана от Асошиейтед прес.

Според Асошиейтед прес Пекин не показва готовност за конкретни разговори за Иран, извън общите си призиви за мир и прекратяване на войните. Това поставя под въпрос дали китайската страна ще поеме активна посредническа роля или ще ограничи действията си до предаване на послания между Вашингтон и Техеран.

Източници: washingtonpost.com, apnews.com, timesofisrael.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    20 0 Отговор
    Край на войната ще има когато САЩ платят репарации на Иран.
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    07:27 08.11.2026

  • 3 Вашето мнение

    17 2 Отговор
    Бухахахахахаха, първо Русия ги нарита от украйна, сега се молят и Иран да те ги бие. Дъ греат американ наци бютюфууул

    07:28 08.11.2026

  • 4 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    21 0 Отговор
    Израе и САЩ защо нападнаха Иран?

    Коментиран от #12

    07:35 08.11.2026

  • 5 Войната

    7 0 Отговор
    ще приключи, когато се изчерпа енергията й да генерира инфлация, т.е след 5-6 години.

    07:39 08.11.2026

  • 6 ВОЙНАТА СЕГА ЗАПОЧВА

    2 2 Отговор
    И това обвинение срещу Китай е първата и стъпка.

    07:41 08.11.2026

  • 7 Михаил

    14 0 Отговор
    да не би Иран да е започнал войната ?!?! Китай трябва да окажат натиск на уса да спре воините

    Коментиран от #10

    07:44 08.11.2026

  • 8 Браво на Бесент

    3 5 Отговор
    Никой дори не разбра, защо въобще им трябваше на Иран, да започват тая война!

    Коментиран от #16

    08:01 08.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мишел

    1 0 Отговор
    Китай, Русия и Северна Корея са съюзници на Иран, и затова САЩ загуби войната.. САЩ нямат как и с какво да ги принуди да натискат Иран за край на войната, която САЩ обявиха на Иран.

    08:10 08.11.2026

  • 12 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":

    За да отрежат достъпа на Китай и Индия до горива от Близкия Изток. Печелят сащ и расия.

    08:10 08.11.2026

  • 13 Е що така!?

    2 0 Отговор
    Комунистически Китай се явява посредник между две капиталистически!? Объркан свят...

    08:12 08.11.2026

  • 14 Баце

    0 0 Отговор
    Финансов Министър да води преговори по време на война, чрез посредник, който е най-големият му финансов и индустриален конкурент, какво Ви говори това?
    Подсказка една зелена хартийка е на път да стане wc папир или не?

    08:18 08.11.2026

  • 15 Този отворко

    0 0 Отговор
    преди 2 месеца се хвалеше със икономическите санкции, които наложи на Иран и как са им конфискували милиарди в криптовалути, а сега се моли на Китай за помощ! От ден на ден американците показват колко слаби са всъщност!

    08:18 08.11.2026

  • 16 И какво спечели Иран

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Браво на Бесент":

    започвайки тази война? Да не говорим, че цял свят страда от нея.
    Светът се нуждае от мир!

    Скот Бесент

    08:19 08.11.2026

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