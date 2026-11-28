Украинският Генерален щаб съобщи, че руските сили са загубили 2825 военнослужещи за последното денонощие. По данни на украинската страна общите загуби на Русия в личен състав от началото на пълномащабното нахлуване достигат около 1 650 986 души.

„За изминалото денонощие Силите за отбрана са унищожили 2825 руски военнослужещи и 575 единици автомобилна техника и автоцистерни“, се посочва в съобщението на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Отчетени са загуби и на техника

Украинската страна съобщава за унищожени 3 руски танка, 35 бойни бронирани машини и 42 артилерийски системи. В списъка са включени още 6 реактивни системи за залпов огън, 10 средства за противовъздушна отбрана и 10 наземни роботизирани комплекса.

За последните 24 часа са отчетени и 1359 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата, 575 единици автомобилна техника и автоцистерни и 7 единици специална техника. Общият брой на руските танкове, посочен в украинската статистика, достига 12 517, а на бойните бронирани машини – 26 038.

Ноември вече е рекорден месец според Киев

Данните за 28 ноември идват след отчетени 2262 руски военнослужещи загуби за предходното денонощие. На 26 ноември украинският Генерален щаб обяви, че само през първите 25 дни на ноември руската армия е загубила 55 629 военнослужещи.

Така ноември е надминал предишния месечен рекорд, отчетен през октомври 2026 г. Тогава украинската страна съобщи за 54 400 руски военнослужещи загуби. Посочените стойности са оценки на украинското военно командване и не са независимо потвърдени.

Източници: pravda.com.ua