Талибанските власти в северната афганистанска провинция Балх са разпоредили имената на жените да не се вписват в официални документи. Болници, клиники и лекарски кабинети трябва да използват обръщението „Биби“ за всички пациентки, включително в медицинските досиета и рецептите. За това съобщават El País, The Guardian и афганистанската медия в изгнание Zan Times.

Думата „Биби“ означава „баба“ или „възрастна жена“ и традиционно се използва като уважително обръщение. Според свидетелства на жени, лекари и активисти обаче в някои случаи афганистанките са наричани и с унизителни думи като „коза“ или „крава“.

„Това е систематичен процес на дехуманизация. Когато един режим замени името на жената с название на животно, той я лишава от човешката ѝ същност и я свежда до биологично същество или собственост на мъжа“, заявява живеещата в Германия афганистанска активистка Лала Османи.

Засега мярката е потвърдена за Балх

Активистката Каришма, която използва псевдоним и живее в Кабул, потвърждава съществуването на разпореждането, но посочва, че то все още не се спазва последователно. Няма потвърдена информация забраната вече да е въведена официално в цялата страна.

Зубайда Акбар, ръководител на програмата за Афганистан към неправителствената организация Femena, предупреждава, че подобни местни ограничения могат да бъдат последвани от национален указ. По данни на организацията след връщането на талибаните на власт през 2021 г. са въведени над 144 разпоредби, ограничаващи правата на жените.

Сред тях са забраната момичетата да продължават образованието си след 12-годишна възраст, ограниченията за работа на жените и забраната да говорят публично. През декември 2024 г. талибаните забраниха и обучението на жени в медицински специалности, което допълнително намалява броя на жените лекари, медицински сестри и акушерки.

Опасност от медицински грешки и загуба на права

Османи предупреждава, че вписването на десетки пациентки под едно и също име или само под номер може да доведе до объркване на медицински досиета, рецепти и лечения. Ограничението идва на фона на забрани мъже лекари да преглеждат жени в редица провинции и на липсата на нови жени специалисти.

Проблемът засяга не само здравеопазването. В Афганистан жените отдавна често са представяни в документи като „съпруга“ или „дъщеря“ на мъж от семейството, а имената им отсъстват дори от надгробни плочи. През 2017 г. Османи започва кампанията „Къде е моето име?“, а през септември 2020 г. тогавашното афганистанско правителство разрешава по желание имената на майките да бъдат вписвани в актовете за раждане на децата им.

Последиците от липсата на такава идентификация са описани чрез историята на афганистанската журналистка Хадиджа Амин. След като името ѝ не е вписано в актовете за раждане на трите ѝ деца, тя не успява да подаде жалба в Германия срещу бившия си съпруг, защото не разполага с документ, доказващ, че е тяхна майка. След две години съдебна процедура децата са върнати в Афганистан.

„Човек без име не може да мечтае, да притежава имущество, да търси справедливост или да бъде запомнен в историята. Да наречеш една жена с истинското ѝ име в Афганистан е акт на съпротива“, казва Османи.

Източници: btvnovinite.bg, elpais.com, newarab.com