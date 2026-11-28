Петима души са ранени при руски обстрели в Днепропетровска област, сред тях е 15-годишен тийнейджър. Повредени са транспортна инфраструктура в Днепър, предприятия и други обекти в няколко района на областта.

„В Днепър е повредена транспортна инфраструктура. 26-годишна жена е откарана в болница в тежко състояние, а 47-годишен мъж е в средно тежко състояние“, съобщи началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

По данни на областната администрация руски сили са обстрелвали Никопол, Марганецката и Покровската община. В болница в средно тежко състояние са приети 29-годишен мъж и 15-годишен тийнейджър.

В Синелниковски район са разрушени предприятие и инфраструктура. В Терновската община в Павлоградски район е повредено предприятие, а един човек е ранен.

Атаките продължават и след обстрелите в петък

В петък вечерта първоначално беше съобщено за един ранен при руска атака в областта. Тогава Днепропетровската областна военна администрация съобщи и за повече от 20 нападения срещу четири района, при които в Днепър са били повредени частни домове, учебно заведение и инфраструктура. 74-годишна жена е била откарана в болница в тежко състояние.

Новите данни увеличават броя на пострадалите при последната серия атаки, като сред засегнатите са жители на Днепър, Никополски район и Павлоградски район. Не са съобщени данни за загинали.

Източници: pravda.com.ua