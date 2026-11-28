Русия използва енергийни проекти в Африка като инструмент за разширяване на политическото си влияние и се стреми да изгради група от зависими държави на континента. Това твърди Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна, което определя ядрената енергетика като основен елемент от тази стратегия.

Като пример украинското разузнаване посочва конференцията Egypt Energy 2026. По време на форума руската държавна корпорация „Росатом“ е подписала споразумение с египетска технологична компания за локализиране на сглобяването на системи за съхранение на енергия в Египет. Според ГУР Москва разчита това партньорство да укрепи позициите ѝ на египетския енергиен пазар и да превърне страната в платформа за разпространение на руски технологии в други африкански държави. Украинската страна свързва проекта и с възможност за заобикаляне на западни санкции.

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АЕЦ „Ел Дабаа“ и плаващ реактор

На срещите е обсъдено и продължаването на строителството на АЕЦ „Ел Дабаа“, чиито базови споразумения са сключени между 2015 и 2017 г. В момента на площадката се изграждат четири реактора ВВЕР-1200 с обща мощност 4800 мегавата. Първият блок се очаква да започне работа до края на 2028 г., а останалите реактори да бъдат пуснати поетапно до 2030 г.

Друг приоритетен проект, посочен от ГУР, е плаващият атомен енергоблок ПЕБ-100 с мощност 100 мегавата. Според украинското разузнаване участието на Русия в изграждането на ядрена инфраструктура би означавало централизираното обслужване на ядреното гориво да се извършва на руска територия. Оттам правят извода, че държавите партньори могат да останат зависими от Москва за дълъг период.

Моделът се разширява и извън Африка

„Всичко изброено е елемент от експанзионистичната политика на Русия, насочена към формиране на критична енергийна зависимост на африканските държави от Москва и създаване на допълнителни лостове за натиск върху тях“, заявява украинското разузнаване.

Москва паралелно развива подобни ядрени партньорства и в други региони. През май 2026 г. Русия и Казахстан подписаха споразумение за изграждането на първата атомна електроцентрала в Казахстан. По данни, цитирани от Ройтерс, Русия трябва да осигури 85% от финансирането чрез държавен експортен заем, а пускането на централата се очаква през 2035–2036 г.

Русия инвестира и в подготовката на кадри за ядрената индустрия. По данни на ГУР около 400 студенти от повече от 20 държави се обучават в руски висши учебни заведения. Украинското разузнаване разглежда това като част от по-широк модел, при който строителството на централи, доставките на технологии, горивото и обучението на специалисти се обвързват с една държава за десетилетия.

Източници: unian.net, marketscreener.com