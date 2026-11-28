Един човек е загинал, а петима са ранени при руски атаки в Запорожие и Запорожкия район, съобщи председателят на Съвета по отбрана на Запорожка област Иван Федоров.

По данни на Федоров за едно денонощие руските сили са нанесли 701 удара по 49 населени места в областта. Атаките са включвали 18 авиационни удара и 539 нападения с безпилотни летателни апарати от различни модификации. „За едно денонощие са нанесени 701 удара по 49 населени места в Запорожка област“, съобщи той.

Посочените данни се отнасят до нападенията, извършени в петък. В съобщението не се уточнява в кои населени места са загинали и пострадали хората, нито се посочва състоянието на ранените.

Интензивни атаки и през предходното денонощие

Ден по-рано в региона бяха отчетени 699 удара по 49 населени места. Тогава един човек загина, а 16 бяха ранени при атаки срещу Запорожие и Запорожкия район, съобщи Украинформ, позовавайки се на Иван Федоров. Сред използваните средства са били 18 авиационни удара и 564 безпилотни апарата, предимно FPV дронове.

На 26 ноември руски удар по Днепровския район на Запорожие е причинил смъртта на един човек и е ранил още четирима, съобщи тогава Украинформ. Така за два последователни отчетни периода областта е регистрирала жертви и ранени при масирани атаки.

Новите данни не съдържат информация за нанесени материални щети, прекъсвания на електроснабдяването или евакуация на жители. Не е съобщено и за последващи промени в броя на загиналите и ранените.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua