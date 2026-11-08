Киев съобщи за удари по четири руски центъра за дронове, Москва е поразила три кораба и две електрически подстанции в Украйна

Украинските въоръжени сили заявиха, че са атакували четири руски центъра за контрол на дронове в Русия и в окупирани от Русия райони в Източна Украйна. Според украинското изявление една от най-значимите цели е команден център в Бердянск, в южната част на Запорожка област.
Обектът е описан като „най-ценната цел“ и според украинската страна се използва от руското подразделение „Рубикон“. Киев твърди, че формированието организира атаки с дронове срещу цивилното население в населени места близо до фронтовата линия.
Посочени са още три центъра
Украинската армия съобщи и за удар по контролен център близо до Олешки, окупиран от Русия град на фронтовата линия. Поразено е и съоръжение в Донецка област.
Четвъртият посочен обект се намира на руска територия в Брянска област. В изявлението не се уточнява какъв е точният размер на щетите по четирите центъра.
Центровете за контрол на дронове управляват безпилотни апарати от разстояние чрез камери. Обхватът им е ограничен, а радиосигналите могат да бъдат проследявани, което прави местата за управление важна част от операциите с дронове.
Москва съобщи за удари по кораби и подстанции
Руското Министерство на отбраната заяви, че руските сили са поразили през нощта три товарни кораба, превозващи военни стоки за Украйна, както и две електрически подстанции.
Според руската страна единият контейнеровоз е доставял оръжия и военна техника до черноморското пристанище Одеса. Друг кораб, намиращ се в пристанището Черноморск, е превозвал стоки с двойна употреба. Москва твърди, че третият кораб, ударен югозападно от Одеса, е транспортирал оръжия и военна техника за украинската армия.
Руското министерство посочи, че поразените електрически съоръжения се намират в Днепропетровска и Житомирска област и според него са захранвали предприятия от украинската отбранителна промишленост.
Над 600 000 души са останали без ток
Украинската енергийна компания ДТЕК съобщи, че руска нощна атака срещу енергийни съоръжения в Днепропетровска област е оставила без електричество над 600 000 души.„Важни енергийни съоръжения в региона бяха повредени при нощна атака“, съобщи ДТЕК.
Двете страни представиха различни версии за поразените обекти, но към момента няма независима оценка на щетите по посочените центрове за дронове, кораби и енергийни съоръжения.
Източници: bta.bg, marketscreener.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как
Да са изпратили гончия, ама и мостове нема?
19:59 08.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бившият евродепутат Ангел Джсмбазки
" А не не, никакво излизане от рая. Там да си стоят тези клоуни.
Няма такъв майтап, от всички нашенски копейки, да се намерят две наистина да отидат, и то за да ги хвалят, и онези да вземат да ги арестуват 🤣
Явно не четат история, това вече се е случвало с други български комунисти
Апропо, никой не е избил повече български "комунисти" от Сталин, нито дори близо като бройка.
Викам да товарим копейката от смесен българо-индийски произход, оня ушатия градински трол и вся остальная и - чемодан, вокзал, Сибир.
Той Путин ще ги оправи."
Коментиран от #4, #5, #9, #10, #12, #14, #16
20:07 08.11.2026
4 Ако е вярно
До коментар #3 от "Бившият евродепутат Ангел Джсмбазки":не се знае за какво са отишли и какво да снимали. Журналисти ходят с с предупреждение във всички държави, трябва да са оторизирани. Сульо и Пуюцо не се допускат до военни обекти.
20:13 08.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абе
До коментар #5 от "Джжoжoоo пaaaaацццyyуулaaa👋😁💯👈":Това на какъв език е?
Коментиран от #11
20:25 08.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гробар
До коментар #14 от "Джoожoo пaaаaаццццyyyулaaa👋😁💯👈":Путята изстреля някои интересни неща в орбита днес. От тая седмица вече без шпионски сателити над територията на Русия. Но това Урсула и дедо Дончо няма да ви го кажат.
20:48 08.11.2026
16 м даааа
До коментар #3 от "Бившият евродепутат Ангел Джсмбазки":евтините драскачи сте потресаващо кухи
20:53 08.11.2026