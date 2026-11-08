Киев съобщи за удари по четири руски центъра за дронове, Москва е поразила три кораба и две електрически подстанции в Украйна

Украинските въоръжени сили заявиха, че са атакували четири руски центъра за контрол на дронове в Русия и в окупирани от Русия райони в Източна Украйна. Според украинското изявление една от най-значимите цели е команден център в Бердянск, в южната част на Запорожка област.

Обектът е описан като „най-ценната цел“ и според украинската страна се използва от руското подразделение „Рубикон“. Киев твърди, че формированието организира атаки с дронове срещу цивилното население в населени места близо до фронтовата линия.

Посочени са още три центъра

Украинската армия съобщи и за удар по контролен център близо до Олешки, окупиран от Русия град на фронтовата линия. Поразено е и съоръжение в Донецка област.

Четвъртият посочен обект се намира на руска територия в Брянска област. В изявлението не се уточнява какъв е точният размер на щетите по четирите центъра.

Центровете за контрол на дронове управляват безпилотни апарати от разстояние чрез камери. Обхватът им е ограничен, а радиосигналите могат да бъдат проследявани, което прави местата за управление важна част от операциите с дронове.

Москва съобщи за удари по кораби и подстанции

Руското Министерство на отбраната заяви, че руските сили са поразили през нощта три товарни кораба, превозващи военни стоки за Украйна, както и две електрически подстанции.

Според руската страна единият контейнеровоз е доставял оръжия и военна техника до черноморското пристанище Одеса. Друг кораб, намиращ се в пристанището Черноморск, е превозвал стоки с двойна употреба. Москва твърди, че третият кораб, ударен югозападно от Одеса, е транспортирал оръжия и военна техника за украинската армия.

Руското министерство посочи, че поразените електрически съоръжения се намират в Днепропетровска и Житомирска област и според него са захранвали предприятия от украинската отбранителна промишленост.

Над 600 000 души са останали без ток

Украинската енергийна компания ДТЕК съобщи, че руска нощна атака срещу енергийни съоръжения в Днепропетровска област е оставила без електричество над 600 000 души.

„Важни енергийни съоръжения в региона бяха повредени при нощна атака“, съобщи ДТЕК.

Двете страни представиха различни версии за поразените обекти, но към момента няма независима оценка на щетите по посочените центрове за дронове, кораби и енергийни съоръжения.

Източници: bta.bg, marketscreener.com