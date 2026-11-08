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Киев съобщи за удари по четири руски центъра за дронове, Москва е поразила три кораба и две електрически подстанции в Украйна
  Тема: Украйна

Киев съобщи за удари по четири руски центъра за дронове, Москва е поразила три кораба и две електрически подстанции в Украйна

8 Ноември, 2026 19:56 803 16

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Над 600 000 души без ток в Днепропетровска област

Киев съобщи за удари по четири руски центъра за дронове, Москва е поразила три кораба и две електрически подстанции в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили заявиха, че са атакували четири руски центъра за контрол на дронове в Русия и в окупирани от Русия райони в Източна Украйна. Според украинското изявление една от най-значимите цели е команден център в Бердянск, в южната част на Запорожка област.

Обектът е описан като „най-ценната цел“ и според украинската страна се използва от руското подразделение „Рубикон“. Киев твърди, че формированието организира атаки с дронове срещу цивилното население в населени места близо до фронтовата линия.

Посочени са още три центъра

Украинската армия съобщи и за удар по контролен център близо до Олешки, окупиран от Русия град на фронтовата линия. Поразено е и съоръжение в Донецка област.

Четвъртият посочен обект се намира на руска територия в Брянска област. В изявлението не се уточнява какъв е точният размер на щетите по четирите центъра.

Центровете за контрол на дронове управляват безпилотни апарати от разстояние чрез камери. Обхватът им е ограничен, а радиосигналите могат да бъдат проследявани, което прави местата за управление важна част от операциите с дронове.

Москва съобщи за удари по кораби и подстанции

Руското Министерство на отбраната заяви, че руските сили са поразили през нощта три товарни кораба, превозващи военни стоки за Украйна, както и две електрически подстанции.

Според руската страна единият контейнеровоз е доставял оръжия и военна техника до черноморското пристанище Одеса. Друг кораб, намиращ се в пристанището Черноморск, е превозвал стоки с двойна употреба. Москва твърди, че третият кораб, ударен югозападно от Одеса, е транспортирал оръжия и военна техника за украинската армия.

Руското министерство посочи, че поразените електрически съоръжения се намират в Днепропетровска и Житомирска област и според него са захранвали предприятия от украинската отбранителна промишленост.

Над 600 000 души са останали без ток

Украинската енергийна компания ДТЕК съобщи, че руска нощна атака срещу енергийни съоръжения в Днепропетровска област е оставила без електричество над 600 000 души.

„Важни енергийни съоръжения в региона бяха повредени при нощна атака“, съобщи ДТЕК.

Двете страни представиха различни версии за поразените обекти, но към момента няма независима оценка на щетите по посочените центрове за дронове, кораби и енергийни съоръжения.

Източници: bta.bg, marketscreener.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    12 1 Отговор
    Киев съобщи, като нема ток?
    Да са изпратили гончия, ама и мостове нема?

    19:59 08.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бившият евродепутат Ангел Джсмбазки

    5 12 Отговор
    Е публикувал снимки от затвора в Нижни Новгород в който са въдворени нашите двама русофили отишли в Русия да заснемат филм да докажат че живота там е на ниво и страната е цивилизована. В момента агенти на ФСБ ( Федерална служба за безопасност) ги разпитва и са малтретиране. Джамбазки е публикувал и снимки но ако ги публикувам и тук едва ли ще бъдат одобрени-
    " А не не, никакво излизане от рая. Там да си стоят тези клоуни.

    Няма такъв майтап, от всички нашенски копейки, да се намерят две наистина да отидат, и то за да ги хвалят, и онези да вземат да ги арестуват 🤣

    Явно не четат история, това вече се е случвало с други български комунисти

    Апропо, никой не е избил повече български "комунисти" от Сталин, нито дори близо като бройка.

    Викам да товарим копейката от смесен българо-индийски произход, оня ушатия градински трол и вся остальная и - чемодан, вокзал, Сибир.

    Той Путин ще ги оправи."

    Коментиран от #4, #5, #9, #10, #12, #14, #16

    20:07 08.11.2026

  • 4 Ако е вярно

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бившият евродепутат Ангел Джсмбазки":

    не се знае за какво са отишли и какво да снимали. Журналисти ходят с с предупреждение във всички държави, трябва да са оторизирани. Сульо и Пуюцо не се допускат до военни обекти.

    20:13 08.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Джжoжoоo пaaaaацццyyуулaaa👋😁💯👈":

    Това на какъв език е?

    Коментиран от #11

    20:25 08.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гробар

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Джoожoo пaaаaаццццyyyулaaa👋😁💯👈":

    Путята изстреля някои интересни неща в орбита днес. От тая седмица вече без шпионски сателити над територията на Русия. Но това Урсула и дедо Дончо няма да ви го кажат.

    20:48 08.11.2026

  • 16 м даааа

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бившият евродепутат Ангел Джсмбазки":

    евтините драскачи сте потресаващо кухи

    20:53 08.11.2026

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