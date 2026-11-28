Президентът на Украйна Володимир Зеленски въведе в действие решение на Съвета за национална сигурност и отбрана, което предвижда забрана за публикуване на информация за последиците от разрушенията на критична инфраструктура и за сроковете за нейното възстановяване.

Ограничението обхваща обекти от горивно-енергийния сектор и системите за осигуряване на жизненоважни услуги за населението. Забранена е и информацията за етапите и хода на изграждането на защитни съоръжения върху тези обекти, включително мерките, предвидени в плановете за устойчивост на регионите и отделни градове.

В решението е записано, че кабинетът трябва да предприеме „неотложни мерки за забрана на отразяването“ на посочената информация. Документът е свързан с подготовката за отоплителния период 2026/27 г. и с повредите и разрушенията по критична инфраструктура, причинени от руската военна агресия.

План за постоянна противовъздушна защита

Министерството на отбраната и Генералният щаб на въоръжените сили трябва да разработят и утвърдят план за противовъздушната защита на приоритетни обекти от горивно-енергийния сектор. В него трябва да бъдат посочени конкретни длъжностни лица, които постоянно ще отговарят за противовъздушното прикритие.

Мерките включват още определяне на приоритетните обекти, разполагане на средства за радиоелектронна борба и активна защита, както и изграждане и ремонт на инженерни съоръжения. Регионалните власти и операторите на критична инфраструктура трябва да засилят охраната на обектите и да подготвят резервни мощности за електро-, топло- и водоснабдяване.

Отчет за укритията на енергийните обекти

Министерството на енергетиката е задължено да представя ежеквартално информация за броя на изградените и въведените в експлоатация укрития и противорадиационни убежища от началото на пълномащабното руско нахлуване. Трябва да бъде изготвен и график за изграждането на защитни съоръжения за всеки обект, където те са необходими.

Указът е подписан на 28 ноември и влиза в сила от деня на публикуването му. С него е отменен президентски указ от 17 октомври 2023 г., който уреждаше защитата и сигурността на критичната инфраструктура и енергетиката в условията на военни действия.

Новите ограничения идват на фона на предупреждение на Международната агенция по енергетика, че без навременни мерки за устойчивост и достатъчна противовъздушна защита Украйна рискува да загуби още критична инфраструктура през следващите месеци.

Източници: pravda.com.ua