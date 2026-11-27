21-годишен мъж е задържан във връзка с убийството на 48-годишен мъж в района на столичния булевард „Шипченски проход“. Задържаният е син на жертвата, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

„За убийството в района на бул. „Шипченски проход“ е задържан 21-годишен мъж, син на жертвата“, съобщиха от СДВР.

Сигналът за инцидента е получен в 6:00 часа. Мъжът е бил намушкан в района на булеварда и ул. „Коста Стоянов“. На място е пристигнал медицински екип, който е констатирал смъртта му.

По-рано през деня полицията съобщи, че издирва мъж, намушкал смъртоносно друг човек в района. След задържането на 21-годишния предстои разследването да изясни обстоятелствата около нападението и причините за него.

Към момента от СДВР не са съобщили мотив за престъплението, нито са оповестени данни за повдигнато обвинение или за мярка за неотклонение. Задържаният се счита за невиновен до влизане в сила на съдебен акт.

Източници: bta.bg, sofia24.bg