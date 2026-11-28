Преговорите между Германия и Украйна за споразумение за производство на дронове напредват трудно заради митнически такси и данъчно облагане от украинска страна. Това съобщава Welt am Sonntag, позовавайки се на вътрешни документи на германското Министерство на отбраната.

В документите митата и двойното данъчно облагане са определени като „червени линии“ за Берлин. Спорът засяга условията, при които германски компании ще участват в производство и доставки, свързани с украинската отбранителна индустрия.

Темата излиза на преден план само дни след подписването на отделно споразумение за съвместно производство на украински разузнавателни дронове в Германия. На 24 ноември украинският министър на отбраната Евгений Хмара и германският му колега Борис Писториус подписаха изпълнително споразумение, предвиждащо украинска и германска компания да създадат съвместно предприятие на германска територия.

„Чрез това сътрудничество в крайна сметка укрепваме нашите способности и отбранителната способност на Бундесвера, а с това и на НАТО“, заяви Писториус, цитиран от германската обществена телевизия ARD.

Поредица от договорености

Берлин и Киев разшириха военно-промишленото си сътрудничество през 2026 г. На 14 април двете държави подписаха документи за съвместно производство на бойни дронове с голям и среден обсег, сред които са посочени системите Anubis и Seth-X.

През юли Писториус и тогавашният украински министър на отбраната Михайло Фьодоров подписаха споразумение за съвместно производство на дронове Bars. Според германски медийни публикации тези апарати могат да достигат цели на разстояние до 800 километра.

Тези договорености са част от опита на Украйна да пренесе част от производството си извън зоната на руските атаки и едновременно с това да получи достъп до европейско финансиране, производствени мощности и доставки на компоненти.

Данъчният спор остава

В началото на 2026 г. Украйна въведе облекчения за внос на военни и стоки с двойна употреба. За редица отбранителни стоки, включително дронове и компоненти, е предвиден безмитен и освободен от ДДС внос най-малко до края на 2027 г.

Паралелно с това украински производители предупреждават за възможни такси при износ. Пред производител на дронове германското издание taz посочва, че за готови дронове може да се начисляват 20% такси, а за компоненти - до 30%. Според представител на украинската отбранителна индустрия това може да намали ценовото предимство на местните компании.

На 5 ноември германският Бундестаг одобри споразумение с Украйна за избягване на двойното данъчно облагане върху доходите. От документите, цитирани от Welt am Sonntag, обаче става ясно, че за конкретните производствени проекти остават нерешени въпроси за митническия режим и практическото данъчно облагане.

Публично не е посочен срок за приключване на преговорите. Следващият етап е уточняване на условията за работа на германските и украинските компании, така че новите производствени проекти да не бъдат натоварени с допълнителни разходи или двойно облагане.

Източници: tagesschau.de, taz.de, welt.de