Жена е загинала, а шестима души са ранени при удар на руски безпилотен летателен апарат по Кременчуг в Полтавска област. Дронът е попаднал в двора на многоетажна жилищна сграда, съобщи ръководителят на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич.

„В резултат на атаката загина жена. Моите съболезнования на роднините и близките“, написа Дякивнич. По думите му петима от ранените са хоспитализирани, а на мястото е разположен оперативен щаб за ликвидиране на последиците и оказване на помощ на пострадалите.

Ударът е предизвикал пожар на открито място и на балкон на един от апартаментите. Повредени са и прозорците на съседни жилищни сгради. Към публикуването на информацията не са съобщени данни за самоличността на загиналата жена или за тежестта на раненията на шестимата пострадали.

Втори удар по града за два дни

Атаката идва ден след друг руски удар по Кременчуг. На 27 ноември са били ранени четирима души, сред които три деца, а са повредени три учебни заведения и три жилищни блока в централната част на града. Пострадалите са получили медицинска помощ.

За последиците от новия удар са започнали работа аварийни и спасителни екипи. На този етап потвърдените данни са за една загинала жена, шестима ранени и материални щети по жилищни сгради.

Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua, suspilne.media