ПВО свали осем дрона на ВСУ над Севастопол

Силите на противовъздушната отбрана и мобилни огневи групи отбиват атака срещу Севастопол, съобщи губернаторът на града Михаил Развожаев в канала си в месинджъра „Макс“.
"Нашите военни, сили за противовъздушна отбрана и мобилни пожарни екипи отблъснаха атаката на украинските въоръжени сили и неутрализираха осем вражески дрона. Никой не е пострадал. Не са регистрирани щети по градската инфраструктура“, написа той.
„Не пренебрегвайте мерките за сигурност! Напуснете откритите пространства и останете на безопасни места“, призова Развожаев. Той посочи, че военните използват различни средства за поразяване на дроновете, включително стрелково оръжие.
В съобщението не се посочват данни за пострадали хора или материални щети. Не е съобщено и дали всички въздушни цели са унищожени.
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