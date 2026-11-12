Съветът на директорите на Nvidia се подготвя да отстрани съоснователя и главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на запознати с обсъжданията. CBS News потвърди, че бордът разглежда възможността за промяна в ръководството и че администрацията на президента Доналд Тръмп е запозната с очакваното решение.

Според Bloomberg съветът работи с външна фирма за идентифициране на потенциални наследници и обсъжда назначаването на временен главен изпълнителен директор, докато бъде намерен постоянен заместник.

Разследване след признанието на Хуанг

Съоснователят на Nvidia призна пред служителите, че е имал извънбрачна връзка. Това доведе до независимо разследване от борда, след като в публикации беше изразено подозрение, че една от жените, с които Хуанг е бил свързван, може да е работила за китайското разузнаване.

Бордът на Nvidia нае адвокатската кантора Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, за да провери дали са били компрометирани фирмени тайни или националната сигурност. Компанията заяви, че няма причина да смята, че такива данни са били засегнати, но разследването продължава. Associated Press съобщи, че ФБР също проверява случая.

Мъск предложи работа на Хуанг

На фона на кризата Илон Мъск реагира в социалната мрежа X на предложение да наеме Хуанг. „За мен би било чест“, написа Мъск, без да уточнява в коя от компаниите си би предложил позиция на ръководителя на Nvidia.

Хуанг ръководи компанията от основаването ѝ през 1993 г. и е тясно свързан с превръщането ѝ в ключов доставчик на чипове за изкуствен интелект. Затова евентуалната му смяна би имала значение не само за Nvidia, но и за инвеститорите, клиентите и партньорите ѝ.

Акциите поевтиняха преди резултатите

Акциите на Nvidia поевтиняха с над 8% в извънборсовата търговия след съобщенията за подготвяното отстраняване на Хуанг. Компанията трябва да представи тримесечните си резултати на 17 ноември, когато инвеститорите ще очакват и яснота за управлението.

Междувременно любовницата на Хуанг, китайската бизнесдама Алис Хуанг /съвпадението на фамилните им имена е чиста случайност/, за която американските разузнавателни агенции смятат, че е била вербувана от Министерството на държавната сигурност на Китай, се е завърнала в родината си, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с въпроса.

Основателката на Megaspeed International в момента живее в Пекин. Според един от източниците местонахождението ѝ е известно на служителите по сигурността. Източниците обаче не уточняват кога или защо Хуанг е пътувала до китайската столица, нито какво прави там в момента.

Алис Хуанг преди това е ръководила базираната в Сингапур компания Megaspeed, която закупува сървъри с процесори на Nvidia и ги отдава под наем на клиенти, включително китайски. Според Bloomberg, Alibaba е била сред нейните клиенти. The New York Times съобщи, че за по-малко от две години Megaspeed е придобила оборудване, базирано на Nvidia, на стойност най-малко 4,8 милиарда долара.

Източници: bloomberg.com, cbsnews.com, apnews.com