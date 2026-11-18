Русия е предложила да намали военното си присъствие в Калининградска област и Беларус в замяна на ограничаване на военната активност на НАТО в държавите, присъединили се към алианса след 1997 г. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на запознати с преговорите източници.

Предложението е направено в рамките на разговорите за прекратяване на войната в Украйна. Според източниците Москва настоява НАТО да не разполага войски в страни от бившия Източен блок, които са станали членове на алианса след посочената дата. В замяна Кремъл е изразил готовност да съкрати своите сили в Калининградска област и на територията на Беларус.

Литва: Източният фланг не е разменна монета

Инициативата е била приета негативно в Европейския съюз, особено от държавите на източния фланг, които граничат с Русия или се намират в непосредствена близост до нея.

„Източният фланг, разбира се, не е разменна монета в преговорите и сфери на влияние не може да има. Русия няма право на вето върху нищо“, заяви министърът на външните работи на Литва Кястутис Будрис.

Въпреки несъгласието си с руските искания европейските лидери са се съгласили да участват в технически разговори, за да не останат извън процеса, ръководен от САЩ. За представянето на европейската позиция е сформирана група от съветници по националната сигурност от ЕС, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша.

Вашингтон ускорява преговорите

Американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са възстановили контактите с Москва и Киев и вече са се срещнали с руския президент Владимир Путин. Очаква се те да разговарят в Берлин с украински и европейски представители.

Според Bloomberg администрацията на Доналд Тръмп се стреми да покаже напредък до януари. Тогава новият състав на Конгреса може да настоява за по-строги санкции срещу Русия и за увеличаване на помощта за Украйна.

Условията на Киев

Украинският президент Володимир Зеленски призова Европа да се включи активно в преговорите и определи следващите месеци като „прозорец на възможностите“. По данни на източници, близки до разговорите, той е допуснал разглеждането на американски предложения за сигурността, но при конкретни условия.

Киев настоява Вашингтон да представи план за членство на Украйна в НАТО и Европейския съюз, както и гаранции за финансиране на украинската армия и следвоенното възстановяване.

Европейски лидери смятат, че Владимир Путин може да протака процеса, докато изчака изборите в Европа през 2027 г., включително във Франция. Според тях Москва може да разчита на по-силно влияние на партии, които се противопоставят на продължаването на помощта за Украйна.

Русия вече е поискала от НАТО и ЕС да преразгледат европейската архитектура за сигурност, да ограничат военното присъствие на алианса и да спрат да разглеждат Москва като противник или заплаха. Тези искания са били поставени и по време на разговорите в Абу Даби.