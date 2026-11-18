Политическият анализатор Михайло Шнайдер поиска ръководителят на Специализираната антикорупционна прокуратура Александър Клименко да се оттегли, докато тече разследването по случая със записите, публикувани от бившия главен прокурор на Украйна Руслан Кравченко.

Шнайдер обвини украинската антикорупционна общност в избирателна реакция към шумните случаи. Повод за коментара му са записи, в които според Кравченко се споменават Наталия Редич, ръководител на адвокатско бюро, и съпругата на Клименко, която работи в него.

„Всички животни са равни, но някои са по-равни“, написа Шнайдер, като цитира мотива от „Фермата на животните“ на Джордж Оруел.

Той попита защо известни антикорупционни активисти като Виталий Шабунин, Олег Николов и Михайло Ткач не са отделили достатъчно внимание на случая. По думите му обществото трябва да получи пълна информация, а активистите да прилагат еднакъв стандарт към всички участници в резонансни истории.

Какво съдържат публикуваните записи

На 17 ноември Руслан Кравченко публикува видеоматериали със записи на разговори. По неговата версия те са свързани с възможен подкуп на съдии от Висшия антикорупционен съд и опити за договаряне с прокурори от САП в интерес на кмет на град в Лвовска област.

В разговорите се обсъждат 10 000 долара за възможност за придвижване на дело, както и контакти със съдии и прокурори. От публикуваните записи обаче не става ясно каква точно е ролята на съпругата на Клименко и дали сумата е била предназначена за адвокатски услуги или за неправомерно възнаграждение. Няма потвърдени данни, че пари са получили съдии или прокурори.

Разследването и позицията на САП

Случаят е свързан с автомобил Audi Q7, произведен през 2023 г., който е бил използван от кмет на град в Лвовска област. Висшият антикорупционен съд е признал актива за необоснован, а Апелативната палата е потвърдила решението. Автомобилът, оценен на 4,2 млн. гривни, е отнет в полза на държавата.

Офисът на главния прокурор е потвърдил, че криминалното производство се разследва от септември 2025 г. Работата по него продължава Държавното бюро за разследване под процесуалното ръководство на прокуратурата. Вписването на съобщение за подозрение към Наталия Редич е направено на 13 септември 2026 г., но е отменено на следващия ден заради нарушение на процедурата по връчването.

От САП отричат незаконно влияние върху делото и заявяват, че позицията на прокуратурата в съда е била представена от друг прокурор. Публикуването на видеото САП определя като опит да се възпрепятства разследването в рамките на операция „Карфаген-2“.

Шнайдер настоява обстоятелствата по случая да бъдат изяснени докрай и призова антикорупционните активисти публично да обяснят позицията си. Публикуваните записи и изявленията на участниците сами по себе си не доказват вина на когото и да било от споменатите лица.

Източници: obozrevatel.com, ukrinform.ua