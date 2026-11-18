Русия може да използва около 20 милиона дрона срещу Украйна през 2027 г., заяви еврокомисарят по отбраната и космоса Андрюс Кубилиус на брифинг на Европейската комисия в Брюксел. Той уточни, че числото е част от украинска прогноза, според която през 2026 г. руските сили ще използват около 10 милиона дрона.

„Украйна с помощта на ЕС трябва да достигне същия брой и ще го направи“, каза Кубилиус. По думите му това изисква увеличаване на производството на оръжия както в Украйна, така и в Европейския съюз, за да бъдат доставени необходимите средства през 2027 г., а не през 2028 или 2029 г.

До 25 млрд. евро за украинската отбрана

Европейската комисия предложи допълнителен инструмент за финансиране на Украйна в размер на 45 милиарда евро. До 25 милиарда евро от тази сума са предназначени за отбраната на страната през 2027 г., а останалата част е за обща бюджетна подкрепа.

Предложението трябва да осигури непрекъсната подкрепа за украинската отбрана през цялата 2027 г. Пакетът обхваща доставки на дронове и системи за противодействие на безпилотни апарати, средства за радиоелектронна борба, ракети и боеприпаси, както и укрепване на противовъздушната отбрана.

Предложенията на Европейската комисия предстои да бъдат разгледани от Европейския парламент и Съвета на ЕС. Финансовият инструмент е част от по-широкия пакет за кредитна подкрепа на Украйна.

Дроновете заемат все по-голям дял

Според данните, представени от Кубилиус, в началото на 2026 г. дроновете са представлявали 31% от финансово измерените оръжейни потребности на Украйна. За 2027 г. този дял се очаква да достигне 62%.

„Това е много важно решение от материална и политическа гледна точка“, заяви еврокомисарят. Той добави, че подкрепата на ЕС е сигнал, че съюзът продължава да застава на страната на Украйна и цели да помогне за постигането на справедлив мир.

Източници: unian.net