Войната в Украйна вероятно ще продължи поне до пролетта, тъй като Владимир Путин не е готов за сериозни преговори за прекратяване на бойните действия. Това съобщава The New York Times, позовавайки се на оценки на западни разузнавателни служби. Според тях Москва възнамерява да продължи военната кампания, като се надява на нови териториални завоевания в източната част на Украйна.

Оценките са публикувани преди планираната за 19 ноември среща между президента на САЩ Доналд Тръмп, руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин в Шънджън. Сред възможните теми е войната в Украйна, но според Financial Times все още няма съгласуван дневен ред. Изданието съобщава, че Китай не настоява конфликтите в Украйна и Иран да бъдат основна част от разговорите и че срещата може да има предимно символичен характер.

Москва запазва максималистичните си искания

Според оценките, цитирани от The New York Times, Русия разчита не само на действията на фронта, но и на удари с безпилотни апарати и ракети по Киев и други украински градове. Очакването в Москва е, че атаките ще изтощят украинската съпротива и ще създадат условия за нови териториални придобивки.

Паралелно с това Кремъл продължава да поставя широки условия в контактите си с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Русия настоява за нова архитектура на европейската сигурност, която да предвижда изтегляне на силите на НАТО към позициите от 1997 г. От Украйна Москва иска целия Донбас и ангажимент страната никога да не се присъединява към НАТО. Според публикацията на The New York Times Киев не би приел подобно мирно споразумение.

Френски дипломат: Войната поддържа позициите на Путин

Френският посланик във Вашингтон Орелиен Лешевалие заяви, че продължаването на войната помага на Путин да запазва политическия си контрол в Русия.

„Той се нуждае от войната в Украйна, за да поддържа собственото си лидерство и собствения си политически разказ“, каза Лешевалие пред The New York Times.

По думите му самото участие на Путин в среща с Тръмп и Си Цзинпин би било значимо дипломатическо постижение за Кремъл.

„От руска гледна точка това би било венецът на тяхната дипломация, защото те искат да изглеждат равни на САЩ и Китай, каквито очевидно вече не са“, заяви френският дипломат.

Руският президент от своя страна каза, че очаква значителна полза от тристранната среща и подчерта значението на партньорството между трите държави на фона на икономическата фрагментация и нарастващите геополитически рискове.

Източници: unian.net