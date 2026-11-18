Украинските въоръжени сили са нанесли удари по две петролни рафинерии в Южна Русия, по мост в окупираната част на Луганска област и по ремонтна база на руско военно подразделение в Курска област. Това съобщи украинският Генерален щаб, цитиран от Ройтерс и Укринформ.

Атаките срещу Илската и Афипската рафинерия в Краснодарския край са извършени на 17 ноември и през нощта срещу 18 ноември. Според украинското военно командване при Илската рафинерия са повредени резервоари, а в Афипската е поразена инсталация за преработка на петрол.

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Украинският Генерален щаб съобщи и за удар по автомобилен мост над река Северски Донец край Станица Луганска. По думите на украинската страна съоръжението се използва от руските сили за транспортиране на боеприпаси, гориво и военна техника към фронтовата линия.

„Мостът е един от обектите, използвани от руските войски за транспортиране на боеприпаси, гориво и военна техника до фронтовата линия“, заяви украинският Генерален щаб.

Отделно е поразена ремонтна база на подразделение на руските въоръжени сили край Хомутовка в Курска област. Украинските власти не съобщават какви са щетите по обекта.

Повредени са три военнотранспортни самолета

В същото съобщение украинският Генерален щаб посочи, че при удар от 10 ноември по 123-тия авиационен ремонтен завод в Стара Руса, Новгородска област, са били повредени три военнотранспортни самолета. Един от тях е Ил-76 и според украинската страна е получил много сериозни повреди.

Самолетите от този тип се използват от руските въоръжени сили за превоз на войски, военна техника и боеприпаси. Киев твърди, че повредените машини са извадени от строя за определен период.

Руските власти съобщиха за атаки по промишлени обекти в Краснодарския край, но не дадоха подробности за нанесените поражения. Щетите, за които съобщава украинският Генерален щаб, не са потвърдени независимо.

Източници: ukrinform.net, apnews.com