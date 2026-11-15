Жена загина при обстрел в окупираната Луганска област

Възрастна жена е загинала при удар с дрон по жилищен блок в град Лисичанск, в окупираната от Русия част на Луганска област. За това съобщи Леонид Пасечник, ръководител на назначените от Русия регионални власти, цитиран от ТАСС.

По думите му тялото на жената е било извадено изпод отломките на сградата. Един мъж е бил спасен и е получил медицинска помощ в болница. Пасечник написа, че „един мъж е бил спасен и получава медицинска помощ в болница“.

Руските власти съобщиха и за мащабна атака с безпилотни летателни апарати. По изчисления на ТАСС, направени въз основа на данни от кмета на Москва Сергей Собянин, руската противовъздушна отбрана е унищожила 60 дрона, насочили се към руската столица през последното денонощие.

Руското министерство на отбраната заяви, че между 8:00 и 20:00 часа московско време са били свалени общо 230 дрона над територията на Русия, окупирания Кримски полуостров и акваторията на Черно море. В Белгородска област един мъж е бил ранен от отломки от безпилотен летателен апарат, съобщи оперативният щаб на региона.

Възстановено е електрозахранването в Запорожка област

Електроснабдяването в Запорожка област е било възстановено след руска атака срещу енергиен обект. Прекъсването на тока е засегнало и съседната Днепропетровска област.

За възстановяването на електрозахранването е съобщил изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин, цитиран от Укринформ. Информацията за загиналата жена и спасения мъж в Лисичанск е представена от назначените от Русия власти и не е потвърдена по независим път.

Източници: bta.bg