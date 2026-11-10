Химически теч в завод в Калифорния прати 11 души в болница

Единайсет служители са транспортирани до болница след химически теч в завода на POM Wonderful в Дел Рей, Калифорния. Около 150 работници са били евакуирани от две сгради на предприятието, след като служители се оплакали от замайване и затруднено дишане.

Инцидентът е станал следобед на 8 ноември. Според Fresno County Fire Department първият сигнал е подаден около 16:15 часа местно време. Общо 58 души са били прегледани на място, а 11 от тях са откарани в болница за допълнителна оценка.

„Имахме общо 58 пациенти. 11 бяха транспортирани. Все още не знаем какво е състоянието на тези пациенти“, заяви капитанът от пожарната на окръг Фресно Кейси Хъчингс.

Какво е изтекло

Според доклад, подаден от компанията до щата, изтеклият препарат е BioSide – почистващ разтвор с 15% пероцетна киселина. Около един галон от веществото е изтекъл през пробойна с размер на иглена глава в преносна тръба, свързана с контейнер извън производствената сграда.

Компанията е посочила, че разливът е станал около 14:30 часа, докато пожарната е получила сигнала около 16:15 часа. Химикалът е попаднал върху мокър асфалт, като според доклада не са били засегнати отводнителни канали или водоизточници.

„Това е сравнително обикновен почистващ разтвор за промишлена употреба. Изглежда, че работниците са били изложени на изпаренията във въздуха“, каза Хъчингс.

Няма опасност извън завода

На място са работили пожарната служба на окръг Фресно, шерифската служба и отделът за опазване на околната среда. След измерване на въздуха евакуацията е отменена. Пожарната съобщи, че няма данни за излагане на химикала извън производствената площадка и че населението на Дел Рей не е било засегнато.

По време на операцията са били затворени кръстовищата на авеню „Дел Рей“ и авеню „Джеферсън“, както и на авеню „Джеферсън“ и авеню „Бетел“.

POM Wonderful е съобщила, че преносната тръба е ремонтирана, а мястото е измито. Компанията временно е спряла работа в завода, за да гарантира, че течът е овладян. Впоследствие производството е възобновено.

Като вероятна причина е посочено износване на тръбата, но пожарната и компанията не са потвърдили окончателно как се е стигнало до повредата.

Източници: abc30.com, aol.com