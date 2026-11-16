Зеленски подготвя среща за обща европейска позиция

Володимир Зеленски обяви подготовка за среща на „Коалицията на желаещите“, на която европейските съюзници на Украйна трябва да координират позициите си за мирните преговори. Срещата е планирана за 19 ноември в Берлин.

„Подготвяме среща на „Коалицията на желаещите“ – важна среща, която може да бъде историческа. Имаме шанс да изградим наистина силна и единна европейска позиция за преговорите“, заяви украинският президент в обръщение към гражданите.

По думите му Европа трябва да участва пълноценно в дипломатическия процес. Зеленски посочи, че форматът Украйна–Съединени щати–Русия не бива просто да бъде разширен с още една страна, а да стане „много по-силен“, с ясно изразена европейска позиция.

Европейският екип за преговорите

На неформалната среща на европейските лидери в Дъблин на 13 ноември беше договорено Европа да бъде представена от институциите на Европейския съюз и пет държави от „Коалицията на желаещите“ – Франция, Германия, Италия, Полша и Обединеното кралство. Решението беше обявено от председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

Европейският съвет посочи, че целта е да бъде осигурена единна европейска позиция в разговорите, които ще определят бъдещето на Украйна. Предложената структура включва представители на институциите на ЕС и на петте държави, които имат ключова роля в подкрепата за Киев.

Европейското участие е сред основните въпроси в дипломатическите усилия за прекратяване на войната. След срещи в Абу Даби представители на ЕС заявиха, че Европа трябва да има място в следващите разговори, включително по темите за сигурността и бъдещото възстановяване на Украйна.

Подготовката продължава

Зеленски обсъди предстоящата среща с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре. Двамата са разговаряли за перспективите пред дипломацията и за подготовката на срещата в Берлин, като украинският президент е подчертал необходимостта европейската позиция да остане силна.

Украинският президент съобщи и за разговор с президента на Финландия. Двете държави са сред партньорите, с които Киев координира следващите дипломатически стъпки.

Срещата на „Коалицията на желаещите“ ще се проведе на фона на усилията за включване на европейски представители в преговорите за прекратяване на войната. Според Зеленски основната задача е Европа да говори с обща позиция, а Украйна да бъде пълноправна страна във всички разговори за мира и бъдещата сигурност на континента.

Източници: rferl.org, bnrnews.bg