Джей Ди Ванс отлага решението за президентската надпревара

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс може да отложи до края на пролетта на 2027 г. публичното обявяване дали ще се кандидатира за президент през 2028 г. Това съобщи Axios, позовавайки се на двама източници, запознати с плановете му.

Според информацията Ванс няма да вземе окончателно решение преди началото на 2027 г., а е възможно да изчака до късната пролет, преди да обяви намеренията си. Източниците на медията подчертават, че той действително се колебае дали да участва в надпреварата, въпреки че остава сред фаворитите за републиканската номинация.

Решението се обсъжда и в семейството му. Ванс и съпругата му Уша се адаптират към живота с четвъртото си дете, родено през юли 2026 г. По-рано вицепрезидентът е заявявал, че ще разгледа сериозно политическото си бъдеще след междинните избори.

Загубата на републиканците промени сметките

Републиканците понесоха тежко поражение на междинните избори на 3 ноември 2026 г. Според Асошиейтед прес резултатът е направил Ванс по-уязвим, тъй като той е един от най-тясно свързаните с президента Доналд Тръмп представители на управляващата партия.

Ванс реагира на изборния резултат с оценка, че войната с Иран е сред причините за загубата. „Причината, поради която загубихме, е войната“, написа той в публикация в социалната мрежа „Екс“, цитирана от Асошиейтед прес.

Същевременно Тръмп не е поел ангажимент да подкрепи Ванс. След изборите президентът беше цитиран от Асошиейтед прес да казва: „Може би той няма да се кандидатира.“ В интервю за ABC News през октомври Ванс също заяви: „Наистина още не съм решил какво да правя през 2028 г.“

Други републиканци също обмислят кандидатури

Сред потенциалните съперници на Ванс са държавният секретар Марко Рубио, сенаторът Тед Круз, губернаторът на Флорида Рон Десантис, губернаторът на Вирджиния Глен Йънгкин и губернаторът на Джорджия Брайън Кемп.

Axios посочва, че близки до Ванс политически съветници смятат, че той трябва да се кандидатира и вероятно ще го направи. В същото време част от републиканците виждат в изборната загуба възможност партията да потърси различна посока след управлението на Тръмп.

Забавянето на решението позволява на Ванс да оцени политическите последици от междинните избори, отношенията си с Тръмп и действията на потенциалните си конкуренти. Засега няма официално обявена кандидатура.

Източници: axios.com, apnews.com, abcnews.com