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Русия показа наземен пуск на ракетата „Бандерол“ ВИДЕО
  Тема: Украйна

Русия показа наземен пуск на ракетата „Бандерол“ ВИДЕО

16 Ноември, 2026 06:04 832 9

  • ракета бандерол-
  • дан-т-
  • русия-
  • украйна-
  • противовъздушна отбрана

Новият вариант може да има по-малък обсег, но затруднява ранното засичане и създава условия за по-масирани удари

Русия показа наземен пуск на ракетата „Бандерол“ ВИДЕО - 1
Снимка: unn.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия за първи път показа видео на изстрелване на малогабаритната крилата ракета „Дан-Т“, известна и като S8000 „Бандерол“, от наземна пускова установка. Кадрите са заснети по време на военните учения „Център-2026“, съобщи украинското издание Defense Express.

Досега публично бяха показвани пускове на ракетата от ударни вертолети Ми-28НМ. Съществуването на наземна установка обаче е било известно още от септември 2025 г., когато тя е била представена на оръжейно изложение за руския президент Владимир Путин. След това съоръжението отново е започнало да се появява на различни изложения, преди да бъде показано и в действие.

По-малък обсег заради старта от земята

На публикуваните кадри се вижда, че към долната част на ракетата е прикрепен дълъг твърдогоривен ракетен ускорител. Неговата задача е да осигури необходимата начална скорост и да изведе „Дан-Т“ на работна височина.

Според Defense Express този вариант има и съществен недостатък. При старт от земята ракетата тръгва от нулева скорост и трябва да изразходва повече гориво, за да достигне крейсерската си скорост. Освен това тя не получава височината, от която се възползва при изстрелване от въздушна платформа. В резултат максималният ѝ обсег вероятно е по-малък.

Защо наземният пуск може да е по-опасен

Въпреки ограничения обсег наземната установка може да създаде по-голямо предизвикателство за украинската противовъздушна отбрана. При пуск от Ми-28НМ или от безпилотен летателен апарат „Орион“ носителят трябва да се издигне на значителна височина и да се намира на достатъчно разстояние от фронтовата линия. Това увеличава вероятността да бъде забелязан преди ракетата да бъде изстреляна.

При наземна установка подготовката за пуска е по-трудна за откриване, а ракетата може да бъде изстреляна от по-близо до бойната линия. „Наземният пуск може да се извършва от по-близко разстояние до линията на бойното съприкосновение“, посочват анализаторите. Така времето за реакция на системите за противовъздушна отбрана може да бъде по-кратко.

Другото предимство е свързано с възможния мащаб на употреба. Русия разполага с ограничен брой Ми-28НМ и безпилотни апарати „Орион“, докато наземните пускови установки са по-евтини от вертолет или дрон. Това създава възможност те да бъдат произвеждани в по-големи количества и да се използват при по-масирани атаки, твърди Defense Express.

Засега няма потвърдени данни наземни установки за ракетите „Дан-Т“ или „Бандерол“ да са използвани срещу Украйна. Defense Express допуска, че те може вече да са въведени в експлоатация или да постъпят на въоръжение в близко бъдеще.

Източници: unian.net, defence-ua.com


Украйна
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