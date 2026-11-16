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Украйна и ЕС подготвят спешен зимен пакет
  Тема: Украйна

Украйна и ЕС подготвят спешен зимен пакет

16 Ноември, 2026 05:25 722 14

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • зимен пакет-
  • руски удари-
  • енергетика

Планът включва генератори, зарядни станции, автобуси и помощ за мостове и понтонни съоръжения. Киев очаква първите доставки възможно най-скоро

Украйна и ЕС подготвят спешен зимен пакет - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна и Европейският съюз подготвят спешен зимен пакет, който ще включва генератори, зарядни станции, автобуси и помощ за мостове и понтонни съоръжения. Целта е да се поддържа електроснабдяването и надеждната транспортна връзка между двата бряга на Днипро.

Премиерът Сергей Корецки заяви, че помощта е необходима заради руските удари срещу Киев, Днипро, Запорожие, Харков, Одеса и други украински градове. По думите му атаката в неделя срещу електропроводи и подстанции в Запорожка и Днепропетровска област е оставила без електричество стотици хиляди души.

„Ситуацията е изключително сложна, а енергетиците след всеки такъв удар правят всичко възможно, за да възстановят електроснабдяването. За нас е изключително важно в най-скоро време да получим тази подкрепа от партньорите“, заяви Корецки.

Очаква се решение за първите доставки

В Брюксел Корецки трябва да разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Основната тема ще бъде съгласуването на ключовите параметри на зимния пакет.

„Разчитам, че решението ще бъде окончателно съгласувано и първите партиди от необходимото ще пристигнат в Украйна възможно най-скоро“, каза украинският премиер. Към момента не са посочени конкретни количества, стойност на помощта или график за отделните доставки.

Подготовката за зимата е сред приоритетите

На 13 ноември президентът Володимир Зеленски проведе среща с кметове на украински градове, посветена на подготовката за зимния период. Новият пакет е насочен към поддържането на критичната инфраструктура и придвижването на хора и стоки при повредени енергийни обекти и прекъснати транспортни връзки.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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