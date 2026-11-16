Самолетоносачът "Теодор Рузвелт" пристигна в зоната на отговорност на CENTCOM

Ядреният самолетоносач на Военноморските сили на САЩ USS Theodore Roosevelt е навлязъл в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ (CENTCOM) на 15 ноември. Това съобщи Барак Равид, кореспондент на Axios и израелската телевизия Channel 12, позовавайки се на неназован американски официален представител. Информацията е потвърдена и от The National чрез американски служител.

„Самолетоносачът USS Roosevelt пристигна в зоната на отговорност на Централното командване на американската армия по-рано в неделя“, написа Равид. По думите му с пристигането на кораба американските военни вече разполагат с три ударни групи самолетоносачи в зоната на CENTCOM.

Три ударни групи в региона

Освен Theodore Roosevelt в региона се намират USS George H.W. Bush и USS George Washington. По първоначалния план Theodore Roosevelt е трябвало да замени George Washington, но последният все още остава в зоната на CENTCOM, съобщи The National.

Ударната група на Theodore Roosevelt включва крайцера USS Chosin и разрушителите USS Paul Hamilton и USS Decatur. Самолетоносачът е флагман на Carrier Strike Group 9 и е кораб от клас Nimitz.

Маршрутът на самолетоносача

Ударната група приключи участието си в многостранното военноморско учение Keen Sword 27 на 29 октомври. След това корабите преминаха през Южнокитайско море и пристигнаха в Сингапур в началото на ноември, преди да продължат на запад към зоната на Централното командване на САЩ.

По-рано американски представител беше казал пред Axios, че групата няма да достигне зоната на CENTCOM преди средата на ноември. Очакването съвпадна с последвалото пристигане на самолетоносача в региона.

Разполагането на третата ударна група увеличава американското военноморско присъствие в Близкия изток на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Техеран. Засега няма официално съобщение от Пентагона за конкретна оперативна задача на Theodore Roosevelt след навлизането му в зоната на CENTCOM.

Източници: thenationalnews.com, timesofisrael.com, twz.com