Сикорски: 11 млн. руснаци нямат тоалетна у дома

Полският външен министър Радослав Сикорски осмя новите руски искания към НАТО и заяви, че Кремъл се интересува повече от завладяването на чужди градове, отколкото от условията на живот в Русия.

„Те са по-заинтересовани от завладяването на чужд град“, заяви Сикорски, като посочи, че според него 11 милиона руснаци нямат тоалетна в дома си. Изказването му беше направено след преговорите между руски и украински представители в Абу Даби.

Още новини от Украйна

Какви са руските искания

Темата за руските условия беше поставена на фона на разговорите за прекратяване на войната в Украйна. Според публикации, цитирани от полски медии, Москва настоява НАТО да изтегли военните си сили от източния фланг и да ограничи бъдещото разширяване на Алианса.

Русия също така иска да запази окупираните украински територии и претендира за целия Донбас. Част от предложенията напомнят исканията, отправени от Кремъл през 2021 г. за оттегляне на силите на НАТО от Централна и Източна Европа и връщане към разположението преди разширяването на Алианса.

Американски и руски представители обсъждат по-широки договорености за европейската сигурност наред с въпросите за войната. Москва от години определя разширяването на НАТО като заплаха, а сега настоява темата да бъде включена в преговорите за бъдещия ред на континента.

Европа настоява за място на масата

Преговорите в Абу Даби не доведоха до пробив по основните въпроси. Беше постигнато споразумение за голям обмен на военнопленници, а американските посредници обявиха, че се планират нови разговори.

Европейските държави настояват да участват пряко в следващия кръг. В него се очаква да бъдат включени представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша и Европейския съюз. Европейските лидери предупреждават, че бъдещето на европейската сигурност не може да бъде договаряно без тях.

На този фон Сикорски използва контраста между руските геополитически претенции и социалните проблеми в страната, за да атакува приоритетите на Кремъл. Посоченото от него число от 11 милиона души беше представено като аргумент срещу политиката, насочена към териториални завоевания и промяна на архитектурата за сигурност в Европа.

Източници: wiadomosci.onet.pl, apnews.com