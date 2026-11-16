Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Свят »
Русия »
Сикорски: 11 млн. руснаци нямат тоалетна у дома
  Тема: Украйна

Сикорски: 11 млн. руснаци нямат тоалетна у дома

16 Ноември, 2026 08:17 1 068 56

  • радослав сикорски-
  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • европейска сигурност

Полският външен министър осмя руските искания към НАТО и заяви, че Кремъл се интересува повече от завоевания, отколкото от живота на собствените си граждани

Сикорски: 11 млн. руснаци нямат тоалетна у дома - 1
Снимка: Интернет
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският външен министър Радослав Сикорски осмя новите руски искания към НАТО и заяви, че Кремъл се интересува повече от завладяването на чужди градове, отколкото от условията на живот в Русия.

„Те са по-заинтересовани от завладяването на чужд град“, заяви Сикорски, като посочи, че според него 11 милиона руснаци нямат тоалетна в дома си. Изказването му беше направено след преговорите между руски и украински представители в Абу Даби.

Още новини от Украйна

Какви са руските искания

Темата за руските условия беше поставена на фона на разговорите за прекратяване на войната в Украйна. Според публикации, цитирани от полски медии, Москва настоява НАТО да изтегли военните си сили от източния фланг и да ограничи бъдещото разширяване на Алианса.

Русия също така иска да запази окупираните украински територии и претендира за целия Донбас. Част от предложенията напомнят исканията, отправени от Кремъл през 2021 г. за оттегляне на силите на НАТО от Централна и Източна Европа и връщане към разположението преди разширяването на Алианса.

Американски и руски представители обсъждат по-широки договорености за европейската сигурност наред с въпросите за войната. Москва от години определя разширяването на НАТО като заплаха, а сега настоява темата да бъде включена в преговорите за бъдещия ред на континента.

Европа настоява за място на масата

Преговорите в Абу Даби не доведоха до пробив по основните въпроси. Беше постигнато споразумение за голям обмен на военнопленници, а американските посредници обявиха, че се планират нови разговори.

Европейските държави настояват да участват пряко в следващия кръг. В него се очаква да бъдат включени представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша и Европейския съюз. Европейските лидери предупреждават, че бъдещето на европейската сигурност не може да бъде договаряно без тях.

На този фон Сикорски използва контраста между руските геополитически претенции и социалните проблеми в страната, за да атакува приоритетите на Кремъл. Посоченото от него число от 11 милиона души беше представено като аргумент срещу политиката, насочена към териториални завоевания и промяна на архитектурата за сигурност в Европа.

Източници: wiadomosci.onet.pl, apnews.com


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания