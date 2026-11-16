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Гореща вода наводнява блокове в „Младост 1“ от август

Гореща вода наводнява блокове в „Младост 1“ от август

16 Ноември, 2026 08:14 463 3

  • топлофикация софия-
  • младост 1-
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  • гореща вода-
  • отопление

Жители твърдят, че течовете вече достигат до абонатни станции и подземни етажи. „Топлофикация София“ обещава ремонт, но не посочва срок

Гореща вода наводнява блокове в „Младост 1“ от август - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гореща вода от авария на „Топлофикация София“ продължава да се излива зад блок 73 в столичния квартал „Младост 1“ от август. От няколко дни водата вече навлиза в абонатната станция и подземните етажи на сградата, а живеещите се опасяват, че това може да засегне основите на блока.

По думите на жителите досега мястото е било само оградено с предпазна лента. След началото на отоплителния сезон количеството изтичаща вода се е увеличило.

„Този гейзер възникна още през август. Оттогава до този момент не са предприети абсолютно никакви мерки. Откакто пуснаха парното, проблемът стана още по-сериозен“, разказва пред бТВ Нина Иванова, жител на блока.

Тя посочва, че са подавани многократни сигнали до аварийната служба на дружеството. Според живеещите първоначално им е било казвано, че няма достатъчно свободни екипи. При последния сигнал, когато водата вече е навлизала в сградата, екип е бил обещан, но около половин час по-късно хората са получили обаждане, че няма да бъде изпратен служител.

Над 200 домакинства могат да останат без отопление

Като възможно решение на проблема на живеещите е било предложено да бъдат спрени парното и топлата вода на целия блок. Сградата е осеметажна, с девет входа и над 200 домакинства.

Жителите твърдят, че има теч и в съседния блок. В района се намира детски център, а според хората водата създава риск и за преминаващите.

„Освен тук, и в съседния блок е същото. Предлагала съм да дойдат, да видят и да отстранят повредата, но са ми казвали, че нямат багер. По тази причина предлагам да им събираме капачки и да им купим един багер“, коментира жителка на блока.

Друг живеещ в района заявява, че от двете аварии водата се просмуква към основите на сградите. „Спа центърът е отворен. Да заповядат хората от Столична община на безплатна сауна“, казва той и настоява да бъде установено кой носи отговорност за продължаващия проблем.

Дружеството обещава ремонт без конкретен срок

От „Топлофикация София“ заявяват, че топлоподаването към блока и абонатите не е прекъсвано. От дружеството обясняват, че пробивите са в тревни площи, а отстраняването им изисква строително-монтажни дейности и изкопи в тревни и улични участъци.

„При първа възможност ще бъдат предприети необходимите ремонтни дейности“, посочват от „Топлофикация София“. Живеещите обаче настояват за конкретен срок, тъй като аварията продължава от август.

Нина Иванова казва, че отговорът не удовлетворява хората. По думите ѝ в съседния блок след края на профилактиката през септември парното и топлата вода са били възстановени само за три дни, след което отново са спрели.

Отделен сигнал е подаден и за блок 75, където теч в абонатна станция продължава от май. Жителите са уведомили „Топлофикация София“ в началото на юни, но твърдят, че досега са получили само уверение, че дружеството е запознато с проблема. Засегнати са три входа.


София / България
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