Йеменските сили се изтеглиха от района на Баб ел Мандеб

Подкрепяните от Саудитска Арабия сили на международно признатото правителство на Йемен обявиха преразпределяне на войските си от района на протока Баб ел Мандеб към Аден. Решението засяга летището Дубаб и позиции в западната част на провинция Таиз, които са от ключово значение за контрола над южния вход към Червено море.

Южните въоръжени сили заявиха, че операцията е свързана с „приоритета на сигурността на Аден и съседните провинции“. В съобщението се посочват още укрепването на фронтовете и необходимостта от отговор на съществуващи заплахи. Силите не представят хода като край на военната кампания срещу хусите.

Ройтерс определи изтеглянето като сериозен неуспех за правителственото контранастъпление. Според агенцията оттеглянето оставя хусите с по-голямо влияние върху Баб ел Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и е част от морския маршрут между Азия и Европа през Суецкия канал.

Разнопосочни оценки за хода

Хусите заявиха, че са си върнали позиции край протока и са затвърдили присъствието си по западното крайбрежие на Йемен. Правителствените сили обаче представят операцията като прегрупиране, насочено към защита на Аден и съседните райони, а не като окончателно изоставяне на фронта край Баб ел Мандеб.

Ходът идва след бързо развитие на бойните действия. През септември хусите превзеха значителни части от йеменското крайбрежие на Червено море и позиции около Баб ел Мандеб. В началото на октомври правителствените сили, подкрепяни от Саудитска Арабия, започнаха контранастъпление и обявиха, че са си върнали Дубаб, летището в района и други позиции около протока.

Последвалият натиск на хусите в провинциите Таиз и Лахидж промени приоритетите на правителствените сили. Според данни, цитирани от Франс прес, при ракетна атака край Аден са загинали осем души, а 12 са били ранени. На същия ден хусите са освободили около 600 членове на правителствените сили, задържани след възобновяването на бойните действия, съобщи Международният комитет на Червения кръст чрез информация, цитирана от агенцията.

Риск за морския трафик

Баб ел Мандеб е тесен морски проход между Йемен и Африканския рог. Контролът върху бреговете, островите и прилежащите възвишения позволява наблюдение и натиск върху корабоплаването в южната част на Червено море. Затова оттеглянето на правителствените сили може да увеличи рисковете за търговските кораби, макар че няма потвърждение за официално затваряне на протока.

Следващият фокус на правителствените сили се очаква да бъде защитата на Аден и укрепването на фронтовете в Лахидж. Южните сили заявяват, че ще продължат и опитите за прекъсване на обсадата на Таиз. Хусите от своя страна запазват позициите си в северната част на страната и използват напредването край Баб ел Мандеб, за да засилят натиска върху правителството и неговия основен южен център.

Източници: reuters.com, apnews.com, english.ahram.org.eg