Буданов и Арахамия засилват влиянието си около Зеленски

Кирило Буданов и Давид Арахамия постепенно се превръщат в двата най-влиятелни политически центъра около украинския президент Володимир Зеленски, показва анализ на „Украинска правда“. Двамата работят заедно по преговорите с Русия и Съединените щати, но едновременно с това изграждат собствени канали за влияние във властта.

Промяната започва в началото на 2026 г., когато Буданов поема ръководството на Офиса на президента след оттеглянето на Андрий Ермак. Арахамия запазва позицията си като лидер на парламентарната група „Слуга на народа“ във Върховната рада. Така единият получава пряк достъп до президентската администрация, а другият запазва контрола върху ключова част от парламентарната политика.

Различни подходи към преговорите

Според „Украинска правда“ Зеленски не избира между двамата за водещата роля в преговорния процес, а включва и Буданов, и Арахамия. Причината е, че всеки от тях има отделни контакти с представители на американската администрация и с руски събеседници.

Въпреки общата работа двамата следват различни линии. По информация на медията Буданов се опитва да очертае пред американската страна възможна линия на разграничение в Донбас, която да бъде приемлива за украинската армия и обществото. Арахамия настоява въпросът за Донбас да бъде оставен настрана, докато не бъдат договорени гаранции за сигурността на Европа.

„Всеки се опитва да постигне нещо свое в рамките на общите указания“, казва пред „Украинска правда“ събеседник, свързан с преговорния процес.

Арахамия и Рустем Умеров също използват свои контакти за отделни тактически задачи, включително за привличане на европейски представители към разговорите. Буданов понякога води паралелни разговори и информира останалите участници след тяхното приключване, твърдят събеседници на медията.

Нова конкуренция във Върховната рада

Първоначално Буданов е привлечен към работата с депутатите без големи очаквания, но постепенно започва да играе по-важна роля. Депутати от „Слуга на народа“ го търсят за срещи и решения на въпроси, които преди са минавали основно през Арахамия.

„Когато се събират гласове, е нужен човек, който е постоянно на място и може да разговаря с необходимите групи“, обяснява парламентарен събеседник пред „Украинска правда“. Друг депутат посочва, че Арахамия сам е насочвал колеги към Буданов, когато даден проблем е можел да бъде решен и чрез Офиса на президента.

Това разширяване на ролята на Буданов засяга територия, която дълго време е била политическа крепост на Арахамия. Според публикацията двамата запазват работни и приятелски отношения, но в ръководството на президентската фракция вече се забелязват първи признаци на конкуренция.

Балансът около Зеленски

New Voice of Ukraine също описва след оттеглянето на Ермак по-широк кръг от хора, чиито мнения достигат до Зеленски. Сред тях са Буданов и Арахамия, но ролята на президента остава водеща. Анализаторът Владимир Фесенко определя Арахамия като един от най-близките до държавния глава, без да го посочва като единствен или най-силен съветник.

Според анализ на Карнеги политическите амбиции на Буданов могат да доведат до ново напрежение в украинската власт. Засега обаче двамата продължават да изпълняват общи задачи, докато едновременно укрепват собствените си позиции. Именно това превръща отношенията им в един от основните вътрешнополитически баланси около Зеленски.

Източници: pravda.com.ua, english.nv.ua, rbc.ua