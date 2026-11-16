Турция подготвя 52 пътни отсечки за излитане и кацане на дронове при извънредни ситуации

Турция подготвя 52 пътни отсечки, които да се използват като аварийни писти за излитане, кацане и разполагане на безпилотни летателни апарати при бедствия, аварии и извънредни логистични операции. За това съобщи вестник „Йени Шафак“, цитирайки министъра на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.

В рамките на проекта са идентифицирани 9562 участъка от пътната мрежа, които отговарят на необходимите физически параметри. От тях са избрани общо 52 потенциални места – седем за първия етап и още 45 за следващ етап.

Първият тест е проведен между Балъкесир и Маниса

Първият пилотен проект е реализиран на пътя между Балъкесир и Маниса в Западна Турция. Отсечката е с дължина около 140 километра. В рамките на учение бойните безпилотни летателни апарати „Акънджъ“ и „Байрактар TB2“ са извършили кацане и излитане от пътното платно по сценарий за извънредна ситуация.

„Възможността нашите национални безпилотни летателни апарати да използват пътната мрежа като писта показа ролята, която транспортната ни инфраструктура може да поеме при извънредни ситуации“, заявява Уралоглу.

Пътят е бил затворен за пет часа

За да бъдат осигурени условия за безопасни полети, край пътя са обособени три паркинг зони с обща площ 3600 квадратни метра. Демонтирани са 5200 метра мантинели, а 45 пътни знака са преработени така, че да могат лесно да бъдат отстранявани при необходимост.

По време на тестовете отсечката е била затворена за движение за пет часа. Трафикът е пренасочен по обходни маршрути.

Учението е организирано от Министерството на националната отбрана на Турция в сътрудничество с командванията на сухопътните, военновъздушните и военноморските сили, бреговата охрана, Главната дирекция по пътищата, жандармерията, полицията и компанията производител „Байкар“.

Проектът предвижда съществуващата пътна инфраструктура да може да се използва като допълнителна площадка за безпилотни летателни апарати, когато стандартни летища или други логистични съоръжения са недостъпни или не могат да бъдат използвани.

Източници: yenisafak.com