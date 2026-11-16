Гарет Бейл и саудитски инвеститори искат Севиля

Гарет Бейл и саудитски инвеститори са сред кандидатите за покупката на футболния клуб Севиля. Фондът Juggernaut Capital Partners, съветван от бившия футболист на Реал Мадрид, и компанията HD Ventures на братята Мансур и Хайдер Сиед проучват възможността да придобият до 85% от акциите на испанския клуб.

Ориентировъчната стойност на операцията е около 500 милиона евро. Това е оценка за сделката и не означава, че окончателната цена вече е договорена. Процесът се координира от инвестиционната банка Goldman Sachs, която търси потенциални купувачи за мажоритарния пакет.

Според информацията, цитирана от Българската телеграфна агенция, акционерите на Севиля очакват необвързващи оферти до средата на декември 2026 г. След това трябва да бъдат избрани до трима финалисти, с които да започнат преговори. Планът е купувачът да бъде определен до края на годината, а сделката да бъде завършена в началото на 2027 г.

Интересът на Бейл идва след провала на по-ранната инициатива, свързана със Серхио Рамос. Бившият испански национал също беше сред кандидатите за придобиването на клуба, но се отказа от процеса.

Севиля е изправена пред сериозни финансови задължения. Дълговете на клуба са около 60 милиона евро, а необходимото увеличение на капитала е оценено на още 80 милиона евро. Това означава, че евентуалният нов собственик ще трябва не само да придобие акциите, но и да осигури допълнително финансиране за стабилизирането на клуба.

Продажбата на 42% от Валенсия на американски инвеститори допълнително е засилила интереса към испанския футболен пазар. Засега няма сключено споразумение за Севиля, а кандидатурите на фонда, свързан с Гарет Бейл, и на HD Ventures остават на етап проучване и подготовка на оферти.