Молдова не се конкурира с Украйна или с друга страна кандидат за членство в Европейския съюз. Това заяви президентът на Молдова Мая Санду по време на Форум за разширяването на ЕС в Брюксел.

„Ние не се конкурираме с нито една страна кандидат. Конкурираме се единствено със себе си“, каза Санду. Тя подчерта, че Кишинев може да влияе пряко върху изпълнението на собствените си ангажименти, но не и върху темпа на реформите в останалите държави.

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По думите ѝ Молдова иска Украйна да се развива и да стане част от Европейския съюз. „Би било много добре да бъдем обградени от държави членки на ЕС и НАТО“, заяви молдовската президентка.

Санду свърза европейската интеграция със сигурността

Санду отбеляза, че Украйна провежда реформи в условията на руска военна агресия. Тя заяви, че Молдова също има стратегически интерес да запази близките си отношения с Киев и да продължи по европейския си път.

„Искаме Молдова да бъде част от свободния свят. За нас интеграцията в ЕС означава да бъдем част от мирния проект, какъвто е Европейският съюз, и възможност да укрепим демокрацията си“, каза Санду.

Според нея Русия се стреми да превърне Молдова във враждебна за Украйна държава, подобно на Беларус. Молдова и Украйна споделят граница с дължина около 1200 километра, поради което евентуална промяна в позицията на Кишинев би засегнала не само Киев, но и държавите от ЕС в региона, заяви молдовската президентка.

Киев настоява за запазване на общия формат

В средата на октомври украинският президент Володимир Зеленски призова лидерите на Европейския съюз да запазят общия формат за присъединяването на Украйна и Молдова. На среща в Брюксел той заяви, че разделянето на двете държави би било „морално неправилно“, тъй като Украйна защитава и Молдова от опитите на Русия да създава нестабилност в Приднестровието.

Европейската комисия определи Молдова, Украйна, Черна гора и Албания като четирите най-напреднали страни в процеса на разширяване. В публикуваната през ноември пътна рамка Комисията посочи, че Черна гора може да приключи преговорите през декември 2026 г., а Албания има цел да ги завърши до 2027 г.

Молдова и Украйна са поставили за цел да приключат преговорите до 2028 г. Европейската комисия определя тези срокове като амбициозни и ги обвързва с поддържането на темпото на реформите. Завършването на преговорите не означава автоматично членство, тъй като след това са необходими решение на държавите членки и ратификация на договора за присъединяване.

Източници: newsmaker.md