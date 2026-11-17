Русия е засилила ударите по украинската енергийна инфраструктура преди зимата, като целта е да бъдат прекъснати електричеството, отоплението, водоснабдяването и канализацията в големите градове. Според „Ню Йорк таймс“ Москва е започнала кампания, която използва зимните условия като средство за натиск върху украинското население и държавата.

Украински представители са представили на европейски партньори прихванат руски документ, в който се описва използването на до 1000 ракети, дронове и авиобомби срещу около 60 енергийни обекта. Сред набелязаните цели са електрически съоръжения, свързващи работещите украински ядрени централи с националната мрежа. При повреда на тези връзки централите могат да бъдат принудени да ограничат или прекратят подаването на електроенергия.

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Ударите вече засягат отоплението

Последиците от атаките се усещат в столицата. Според „Ню Йорк таймс“ прекъсването на високоволтови линии, захранващи Киев, е оставило около 40 процента от жилищните блокове без отопление при настъпването на първите сериозни студове.

„Руснаците се стремят да използват максимално недостига на ракети за прехващане на балистични цели“, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес. По думите му руските сили атакуват определени райони в продължение на дни, за да разрушат енергийната инфраструктура и да затруднят възстановяването ѝ.

Зеленски съобщи, че само за една седмица Русия е използвала срещу Украйна повече от 2300 дрона, 1590 управляеми авиобомби и 15 ракети. Москва от своя страна твърди, че ударите са насочени към военни и енергийни обекти.

Недостиг на прехващачи

Украинската противовъздушна отбрана продължава да разполага с ограничен брой ракети за системите, способни да спират балистични ракети. Допълнителен проблем са реактивните дронове, които летят по-бързо от по-старите модели и затрудняват прихващането.

Украинските военновъздушни сили съобщават, че при концентрирани атаки успяват да свалят между 85 и 90 процента от реактивните дронове. При лошо време и нападения от няколко посоки този дял може да спадне до 50-60 процента.

Асошиейтед прес съобщава, че Русия е засилила атаките срещу електропреносната мрежа в момент, когато украинските власти се опитват да подготвят населението за най-тежкия зимен сезон от началото на пълномащабната война. Международната агенция по енергетика предупреди, че системата е изправена пред значителни рискове през отоплителния сезон 2026-2027 г.

Възстановяването изостава от щетите

Украинските енергийни компании и ремонтни екипи възстановяват повредени мощности, но възможностите на системата остават ограничени. Очакваният капацитет от 19,6 гигавата е приблизително половината от нивото преди войната и е близо до пиковото потребление през миналата зима.

Новата въздушна кампания продължава на фона на дипломатически усилия за прекратяване на конфликта. Преговорите между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби през ноември не доведоха до прекратяване на огъня, а ударите по енергийни обекти продължиха и след срещите.

Източници: nytimes.com, apnews.com, iea.org