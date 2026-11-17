Пожар е избухнал в електрическата подстанция „Садовая“ в руския град Курск след предполагаема атака, съобщава украинската медия „Украинска правда“, позовавайки се на Telegram канала Astra. Според анализа на канала обектът е бил атакуван и е горял.

Около полунощ местни жители са съобщили за силни взривове и работа на противовъздушната отбрана. Малко по-късно местни канали са публикували съобщения за „последствия на земята“. Данните за пожара са разпространени заедно с видеоматериали, чийто произход е посочен като Astra.

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Енергиен обект за стотици хиляди жители

Подстанция „Садовая“ е съоръжение с напрежение 330 киловолта, разположено в Северния район на Курск. Тя е част от енергийната система на града и северните райони на Курска област и принадлежи на компанията „Россети“.

Според публикуваната информация обектът осигурява електроенергия за около 400 000 жители на Курск. Сред големите промишлени предприятия, които получават ток от подстанцията, са заводите „Прибор“ и „Счетмаш“.

Към момента няма официално съобщение от руските власти за атаката, пожара или евентуални прекъсвания на електроснабдяването. Не са потвърдени данни за жертви, ранени, размера на щетите или причината за възникването на огъня.

Източници: pravda.com.ua