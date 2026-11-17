Руският външен министър Сергей Лавров пристигна в Манила, където ще участва в 21-вия Източноазиатски форум на върха. Срещата се провежда в рамките на срещите на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН), а Лавров представлява Русия като ръководител на делегацията.

В дневния ред са геополитическата ситуация в Азиатско-Тихоокеанския регион и рисковете за неговата стабилност. По думите на официалния представител на руското външно министерство Мария Захарова Москва възнамерява да постави въпроса за усилията на западните държави да засилят военно-политическото присъствие на НАТО в Азия.

„Създаването на мрежа от блокови механизми в региона може да доведе до разрушаване на изградената архитектура за сигурност и сътрудничество“, заяви Захарова.

Форумът е част от поредицата срещи на АСЕАН, които се провеждат в Манила. Според календара на организацията срещите на върха и свързаните с тях формати във Филипините са насрочени за периода 14–17 ноември 2026 г.

Разказ за разговор със Стуб през 2008 г.

В отделно интервю Лавров се върна към войната между Русия и Грузия през август 2008 г. Той разказа, че тогавашният финландски външен министър Александър Стуб е посетил Москва, след което е заминал за Тбилиси като представител на неутрална държава, за да оцени ситуацията и възможностите за прекратяване на конфликта.

След завръщането си Стуб разговарял с Лавров. Руският министър твърди, че финландският политик е дал рязка оценка на тогавашния грузински президент Михаил Саакашвили.

„Говорих със Саакашвили, той е лунатик“, цитира Лавров думите на Стуб.

По-късно Стуб е сред инициаторите на разследване на Европейския съюз за причините и хода на конфликта. Лавров заяви, че комисията, ръководена от швейцарската дипломатка Хайди Талявини, е стигнала до извода, че Саакашвили е започнал войната. Това е оценката, представена от руския външен министър в интервюто.

Как започна конфликтът

През нощта на 8 август 2008 г. грузински сили атакуват Цхинвали с танкове и артилерия. След гибелта на руски миротворци Москва въвежда допълнителни войски, а бойните действия се разпространяват и в други части на Грузия.

На 12 август Русия и Грузия приемат план за прекратяване на огъня с посредничеството на френския президент Никола Саркози. На 26 август тогавашният руски президент Дмитрий Медведев подписва укази за признаване на независимостта на Абхазия и Южна Осетия.

Източници: rbc.ru