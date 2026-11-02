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Израел строи пътища към военните си позиции в Южен Ливан

Израел строи пътища към военните си позиции в Южен Ливан

2 Ноември, 2026 07:12 541 2

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  • военни позиции-
  • хизбула

Работата обхваща западния и централния сектор и се извършва паралелно с разрушителни дейности.

Израел строи пътища към военните си позиции в Южен Ливан - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелската армия изгражда нови пътища през планински и равнинни райони в Южен Ливан, за да свърже военните си позиции, съобщи Националната информационна агенция на Ливан. Работата обхваща западния и централния сектор по границата с Израел и се извършва паралелно с разрушителни дейности.

В централния сектор са посочени районите около Айта аш Шааб, Марун ар Рас, Бинт Джбейл и Айтарун. Марун ар Рас се намира срещу израелското селище Авивим. В западния сектор дейностите обхващат Накура, Ярин, Дайра, Марвахин и Алма аш Шааб, където са разположени ливанската армия и Временните сили на ООН в Ливан.

Според ливанската агенция новите маршрути свързват военни позиции, изградени от Израел в територии, които Бейрут счита за окупирани. Не са обявени данни за дължината на пътищата, използваната техника или срока за приключване на строителството.

Преговорите във Флорида не доведоха до пробив

Изграждането на пътищата следва американски посреднически военни и технически разговори между Ливан и Израел, проведени на 20 и 21 октомври в Тампа, Флорида. Срещите приключиха без обявен пробив и без съвместно изявление. Според съобщенията двете страни са се договорили да продължат преговорите, но остават разногласия за изтеглянето на израелските сили от Ливан и за разоръжаването на Хизбула.

Рамковото споразумение, подписано на 26 юни с посредничеството на САЩ, предвижда поетапно изтегляне на израелските сили, след като ливанската армия възстанови контрола си върху територията и бъдат изпълнени условията за разоръжаване на въоръжените групировки. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че договореността създава „ясен и структуриран процес за възстановяване на суверенитета на Ливан, разоръжаване на Хизбула и демонтиране на военната му инфраструктура“.

Източници: aa.com.tr, arabnews.com, axios.com


Ливан
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  • 1 ТООВА ИМ Е БИЛО ОБЕЩАНО

    1 1 Отговор
    Преди 3000 години.

    07:23 02.11.2026

  • 2 А кога САЩ

    0 0 Отговор
    Ще разоръжат своите групировки, че са се загрижили за чуждите? Няма седмица без стрелби по улиците..

    08:17 02.11.2026