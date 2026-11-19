По фронта в Украйна са регистрирани 205 бойни сблъсъка от началото на 18 ноември до 22:00 часа, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

В сводката се посочва, че руските сили са нанесли 55 авиационни удара и са използвали 181 управляеми авиобомби. Освен това са били задействани 2960 дрона камикадзе, а населените места и позициите на украинските сили са били обстрелвани 1523 пъти.

„Противникът нанесе 55 авиационни удара, хвърли 181 управляеми авиобомби, използва за поразяване 2960 дрона камикадзе и извърши 1523 обстрела на населени места и позиции на нашите войски“, се казва в съобщението на Генералния щаб, цитирано от „Украинската правда“.

Най-много атаки в района на Покровск

Най-интензивни са били бойните действия на Покровското направление, където са отчетени 17 щурмови операции. На Константиновското направление са регистрирани 15 атаки, а на Славянското - 12.

На Лиманското направление са проведени пет щурмови операции, на Южнослабожанското - четири, а на Севернослабожанското и Курското направление - общо три. По една атака е имало на Купянското и Краматорското направление.

Боеве и по южния участък

Генералният щаб съобщава още за две щурмови операции на Гуляйполското направление и една на Ореховското. В публикуваната сводка не се посочват данни за промяна на контрола върху територии или за загуби от двете страни.

Източници: pravda.com.ua