Руски дронове са ударили девететажен жилищен блок в Чугуев, Харковска област. При атаката са ранени 60-годишен мъж и 75-годишна жена, а петима души са били спасени от горните етажи на сградата.

По данни на началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов едното попадение е било в техническия етаж. На тавана е избухнал пожар, който спасителите са потушили. Вторият дрон е ударил стълбищна клетка между шестия и седмия етаж.

Раненият мъж е бил откаран в болница. За състоянието на 75-годишната жена не са съобщени допълнителни подробности. Повредени са и два автомобила.

„В резултат на вражеския обстрел са регистрирани попадения на безпилотници в жилищна сграда и прилежащи постройки“, е заявила кметът на Чугуев Галина Минаева. По думите ѝ на място са били изпратени аварийни служби.

Освен жилищния блок е бил поразен и пощенски клон. Екипи на Държавната служба за извънредни ситуации и спешната медицинска помощ са работили по ликвидирането на последиците от атаката.

Информацията за удара е била обновена след първоначалните данни за един пострадал. Харковската областна военна администрация впоследствие е потвърдила, че ранените са двама, а петима жители са били изведени от горните етажи на блока.

Източници: pravda.com.ua, rbc.ua