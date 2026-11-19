Столичният общински съвет ще обсъди избор на нови членове на органи на управление в 17 общински дружества. Точките са включени в дневния ред на заседанието на съвета, насрочено за 19 ноември.

Първият доклад обхваща „Метрополитен“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД и „Софинвест“ ЕАД. В него е включен и избор на нови членове на Надзорния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД.

Промени в още общински дружества

Второ предложение засяга „Софекострой“ ЕАД, „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД, „Егида-София“ ЕАД, „Лозана“ ЕАД, „Спортна София-2000“ ЕАД и „Софийски имоти“ ЕАД. В същия доклад е посочен и избор на управител на „Географска информационна система-София“ ЕООД.

Отделно ще бъде разгледан изборът на нов контрольор на „Географска информационна система-София“ ЕООД. Третият доклад за ръководни органи обхваща петте общински пазара: „Пазари Възраждане“, „Пазари Запад“, „Пазари Изток“, „Пазари Север“ и „Пазари Юг“.

Решения за „Топлофикация София“

Съветниците ще обсъдят и даване на съгласие на кмета Васил Терзиев да започне преговори с Групата на Световната банка за подготвителни действия, свързани с потенциално участие на частния сектор в управлението на „Топлофикация София“.

Друг доклад предвижда извършване на външен технически одит на инфраструктурата и състоянието на топлопреносната мрежа. Предлага се и създаване на работна група, която да подготви конкретни условия и правила за конкурс за концесиониране на столичната топлофикационна инфраструктура.

Общински дълг и транспорт

Васил Терзиев е вносител и на предложение за избор на кредитна институция и утвърждаване на договор за дългосрочен общински дълг до 183 500 000 евро. Средствата са предвидени за закупуване и доставка на 200 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици.

В дневния ред е включена и програмата „Sofia World Skate Capital“ за периода 2027–2029 г. Тя предвижда София да кандидатства и да реализира съвместно с World Skate олимпийски квалификационни състезания за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г., състезания от Световната купа и международни спортни, младежки и бизнес инициативи.

Източници: bta.bg