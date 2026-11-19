Ръководената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е неутрализирала ракетна заплаха, насочена към Рияд. В столицата е бил чут силен взрив, а първоначалната оценка показва, че са паднали отломки и са нанесени материални щети. Размерът на пораженията все още се установява, съобщи Ройтерс.

Саудитската Гражданска защита по-рано предупреди жителите на столицата за възможна опасност, без да даде подробности. По-късно службата заяви: „Опасността е отминала“. Няма незабавно потвърждение от саудитските власти или от хутите за конкретния характер на щетите и за мястото, където са паднали отломките.

Още една ракета е прихваната в южната част на страната

Коалицията съобщи и че е прихванала и унищожила крилата ракета, изстреляна от хутите към южния регион на Саудитска Арабия, който граничи с Йемен. Съобщението идва на фона на серия от ракетни и безпилотни атаки срещу саудитски летища, пристанища и енергийна инфраструктура. Сред набелязаните обекти през последните седмици е и международното летище „Крал Халид“ в Рияд.

Рано в четвъртък саудитски самолети са нанесли въздушни удари по Сана, съобщи управляваната от хусите агенция Саба, без да посочи допълнителни подробности. Хусите контролират йеменската столица и значителна част от страната. На 18 ноември коалицията съобщи за мащабни удари по складове за балистични ракети и работилници за дронове на групировката.

Ескалацията следва териториалното настъпление на хутите по йеменското крайбрежие на Червено море и приближаването им към протока Баб ел-Мандеб. Саудитски власти са информирали свои съюзници, че конфликтът може да продължи още шест месеца, според дипломат, цитиран от Асошиейтед прес. Вашингтон засега не е предприел преки удари срещу хутите, въпреки че Рияд настоява за по-голяма американска военна подкрепа.

Източници: internazionale.it, apnews.com