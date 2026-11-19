Прогнозата Русия да произведе или използва около 20 милиона дрона през 2027 г. е нереалистична, заяви украинският авиационен експерт Валерий Романенко. Той е водещ научен сътрудник в Държавния музей на авиацията в Украйна.

Романенко уточни, че оценката зависи от това какви апарати се включват в нея и дали броят обхваща и FPV дроновете. По думите му, ако става дума за реактивни безпилотни апарати, Русия може да произвежда около 5000–6000 месечно през 2027 г., или приблизително 60 000 годишно.

„Цифрата е нереална. Абсолютно нереална“, каза Романенко.

Според него увеличаването на производствените площи в „Алабуга“ само по себе си няма да е достатъчно. Необходими са още персонал, ресурси и устойчиви доставки на компоненти. Експертът посочи като уязвими звена производителите на системи „Комета“, гориво, радиоелектроника и пластмаси.

До 100 000 реактивни дрона годишно

Романенко оцени, че при удвояване на производствените площи Русия може да увеличи производството до 8000–9000 реактивни дрона месечно. Това би означавало до около 100 000 апарата годишно, включително различни варианти от серията „Геран“.

Той определи FPV дроновете като много по-трудни за изчисляване, тъй като се произвеждат масово и често се сглобяват в разпределени обекти, складове и филиали. Компонентите се доставят компактно, а на място се добавят витла, бойна част и други системи.

По тази причина експертът смята, че най-ефективното противодействие е насочено към преките производители и сервизните центрове, които подготвят дроновете за бойно използване. Той посочи, че украинските сили вече са нанасяли удари по предприятия за производство на дронове „Молния“, включително в Таганрог.

Китай затяга контрола върху част от компонентите

Романенко заяви, че новите китайски правила за износ обхващат реактивни двигатели с тяга от най-малко 400 нютона, двигатели с мощност над 16 киловата, определени радиомодули, безколекторни електродвигатели и регулатори на оборотите.

Ограниченията обаче не представляват пълна забрана и не обхващат всички компоненти, използвани от руската промишленост. Сред посочените от експерта изключения са някои CRPA антени, навигационни модули, камери на стабилизиран подвес, сервозадвижвания, LTE модеми и част от микросхемите.

Според Романенко контролът създава правна възможност за натиск и може да доведе до намаляване на доставките, но сам по себе си няма да прекрати достъпа на Русия до всички необходими части.

На 18 ноември еврокомисарят по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс заяви, че според украински прогнози Русия може да използва около 20 милиона дрона срещу Украйна през 2027 г. Оценката за 2026 г. е за около 10 милиона дрона. Именно това число стана повод за оценката на Романенко, че трябва да се прави ясно разграничение между реактивни, FPV и разузнавателни апарати.

Източници: unian.net, caixinglobal.com