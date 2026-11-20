Луис Хамилтън не бърза с преговори за нов договор с „Ферари“, въпреки че вече заяви желание да остане във Формула 1 и през следващото десетилетие. Настоящото споразумение на седемкратния световен шампион изтича в края на 2027 г., а според самия него разговорите за продължаване обикновено започват през последната година от договора.

„Не, изобщо не съм мислил за това. В средата на договора съм. Обикновено тези разговори се водят през последната година“, каза 41-годишният британец, цитиран от The Independent.

Предстоящото състезание в Лас Вегас ще бъде 401-вият старт на Хамилтън във Формула 1. Пилотът дебютира в шампионата през 2007 г., а през кариерата си спечели седем световни титли.

Въпреки липсата на започнали разговори с „Ферари“, Хамилтън не е поставил близък хоризонт за края на кариерата си. Той вече е изразявал желание да продължи да се състезава и през следващото десетилетие, като сред мотивите му е очакваното завръщане на Формула 1 в Африка чрез състезание в Руанда.

Хамилтън влиза в заключителната част на сезона в борба за второто място в генералното класиране. Кими Антонели вече е коронован за шампион, а британецът изостава с 18 точки от Макс Верстапен три кръга преди края.

Сезонът донесе на Хамилтън първата му победа с „Ферари“ в Барселона, както и първия му полпозишън за италианския отбор в Мексико. Тези резултати подобриха позицията му в битката зад новия световен шампион, но оставиха решението за бъдещето му в ръцете на предстоящите разговори с отбора.

Засега Хамилтън потвърждава единствено намерението си да продължи във Формула 1. Нов договор с „Ферари“ все още не е обсъждан.