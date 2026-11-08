Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Бразилия »
Флавио Болсонаро напусна Бразилия, Мачадо се върна

Флавио Болсонаро напусна Бразилия, Мачадо се върна

8 Ноември, 2026 13:50 882 3

  • флавио болсонаро-
  • мария корина мачадо-
  • бразилия-
  • венецуела-
  • президентски избори

Синът на Жаир Болсонаро е заминал за САЩ през Аржентина, докато венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо се завърна в страната си

Флавио Болсонаро напусна Бразилия, Мачадо се върна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Флавио Болсонаро е напуснал Бразилия през нощта на 27 октомври, след като загуби президентските избори и обяви, че ще бъде „лидерът на опозицията“. Според италианското издание L'Espresso той е използвал италиански паспорт, издаден по спешна процедура, въпреки че съдията от Върховния федерален съд Александре де Мораеш му е наредил да не напуска страната.

Болсонаро е преминал през Аржентина по моста „Танкредо Невес“, който свързва двете държави, а оттам е продължил към Маями. Изданието твърди, че в САЩ го е очаквала виза, предоставена с подкрепата на президента Доналд Тръмп. В страната вече се намира и брат му Едуардо Болсонаро.

Изборното поражение и заминаването

Флавио Болсонаро, на 45 години, е поискал проверка на резултата и е говорил за измама в изборната нощ. L'Espresso посочва, че резултатът е бил признат от всички основни страни, а Луис Инасио Лула да Силва е останал президент на Бразилия за четвърти път.

Според публикацията съдебното разследване срещу Флавио Болсонаро е свързано с твърдения за пране на пари и укриване на данъци. Той е трябвало да предаде паспорта си, но е разполагал и с италиански документ за самоличност. Паспортът е бил издаден след като баща му Жаир Болсонаро е получил италианско гражданство през 2020 г. заради произхода на семейството.

„Ще бъда лидерът на опозицията“, е заявил Флавио Болсонаро по телевизията.

След заминаването си той е изпратил писмо до близо 60 милиона свои избиратели и е обещал да се върне, за да продължи политическата си борба. В текста първоначално се е определил като „истинския президент на Бразилия“, но по-късно е заменил формулировката с „лидер на Бразилия“.

Мария Корина Мачадо се завърна във Венецуела

Почти по същото време Мария Корина Мачадо е обявила завръщането си във Венецуела. 59-годишната основателка на „Венте Венесуела“ е направила седем неуспешни опита да се прибере, а според L'Espresso този път е получила разрешение от администрацията на Доналд Тръмп.

Мачадо, носителка на Нобеловата награда за мир за 2025 г., е съобщила за завръщането си с кратко послание в социалната мрежа X: „Тук съм. С вас!“ След пристигането си тя се е срещнала с журналисти, но не е отправила пряка атака срещу временното правителство и не е призовала към протести.

Новите избори във Венецуела се очаква да се проведат през 2027 г., макар конкретна дата още да няма. Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес е заявила, че вотът трябва да бъде предшестван от „подредена, проверима и институционална трансформация“.

„Изборите трябва да решават проблеми, а не да създават нови“, е казала Родригес.

Тя е представила себе си като политик с опит да ръководи прехода, като е припомнила, че е била заместник-министър и министър на външните работи, министър на петрола и вицепрезидент. Така завръщането на Мачадо поставя началото на ново политическо съперничество преди очакваните избори.

Източници: lespresso.it


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТойоАйкидо

    8 0 Отговор
    "пресни" новини... Преди две седмици станаха тези неща

    13:57 08.11.2026

  • 2 Факти

    10 0 Отговор
    Колонизаторите сащ носят мир и радост на робите !!!

    13:59 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания