Флавио Болсонаро напусна Бразилия, Мачадо се върна

Флавио Болсонаро е напуснал Бразилия през нощта на 27 октомври, след като загуби президентските избори и обяви, че ще бъде „лидерът на опозицията“. Според италианското издание L'Espresso той е използвал италиански паспорт, издаден по спешна процедура, въпреки че съдията от Върховния федерален съд Александре де Мораеш му е наредил да не напуска страната.

Болсонаро е преминал през Аржентина по моста „Танкредо Невес“, който свързва двете държави, а оттам е продължил към Маями. Изданието твърди, че в САЩ го е очаквала виза, предоставена с подкрепата на президента Доналд Тръмп. В страната вече се намира и брат му Едуардо Болсонаро.

Изборното поражение и заминаването

Флавио Болсонаро, на 45 години, е поискал проверка на резултата и е говорил за измама в изборната нощ. L'Espresso посочва, че резултатът е бил признат от всички основни страни, а Луис Инасио Лула да Силва е останал президент на Бразилия за четвърти път.

Според публикацията съдебното разследване срещу Флавио Болсонаро е свързано с твърдения за пране на пари и укриване на данъци. Той е трябвало да предаде паспорта си, но е разполагал и с италиански документ за самоличност. Паспортът е бил издаден след като баща му Жаир Болсонаро е получил италианско гражданство през 2020 г. заради произхода на семейството.

„Ще бъда лидерът на опозицията“, е заявил Флавио Болсонаро по телевизията.

След заминаването си той е изпратил писмо до близо 60 милиона свои избиратели и е обещал да се върне, за да продължи политическата си борба. В текста първоначално се е определил като „истинския президент на Бразилия“, но по-късно е заменил формулировката с „лидер на Бразилия“.

Мария Корина Мачадо се завърна във Венецуела

Почти по същото време Мария Корина Мачадо е обявила завръщането си във Венецуела. 59-годишната основателка на „Венте Венесуела“ е направила седем неуспешни опита да се прибере, а според L'Espresso този път е получила разрешение от администрацията на Доналд Тръмп.

Мачадо, носителка на Нобеловата награда за мир за 2025 г., е съобщила за завръщането си с кратко послание в социалната мрежа X: „Тук съм. С вас!“ След пристигането си тя се е срещнала с журналисти, но не е отправила пряка атака срещу временното правителство и не е призовала към протести.

Новите избори във Венецуела се очаква да се проведат през 2027 г., макар конкретна дата още да няма. Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес е заявила, че вотът трябва да бъде предшестван от „подредена, проверима и институционална трансформация“.

„Изборите трябва да решават проблеми, а не да създават нови“, е казала Родригес.

Тя е представила себе си като политик с опит да ръководи прехода, като е припомнила, че е била заместник-министър и министър на външните работи, министър на петрола и вицепрезидент. Така завръщането на Мачадо поставя началото на ново политическо съперничество преди очакваните избори.

Източници: lespresso.it