Руското външно министерство обвини Естония, че спуска нова „желязна завеса“, и предупреди за политически и дипломатически ответни мерки заради планираното затваряне на граничните пунктове между двете държави.

„Ако Талин пристъпи към реализацията на тези планове, страната ни ще предприеме необходимите ответни политически и дипломатически мерки, за да защитим националните си интереси“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на пресконференция в Москва.

По думите ѝ действията на Естония „наподобяват опити да се спусне нова „желязна завеса“ под предлог за наличието на мнима заплаха от Изтока“.

Естония затваря пунктовете от 1 декември

Естонското правителство потвърди, че от 1 декември ще затвори контролните пунктове по границата с Русия по съображения за сигурност. Мярката ще бъде преразгледана след шест месеца, когато Талин ще реши дали да я остави в сила за по-дълъг период.

Решението беше обявено, след като Естония обвини руското военно разузнаване в организиране на опит за палеж на фабрика за дронове на естонската отбранителна компания „Треод Системс“. Кремъл отрече обвиненията.

Москва предупреждава за дипломатически отговор

Руското външно министерство свързва затварянето на границата с общото влошаване на отношенията между Москва и Талин. Засега руската страна не е посочила какви конкретни политически или дипломатически мерки може да предприеме.

Естонското решение означава, че движението през сухопътните пунктове към Русия ще бъде преустановено от 1 декември, а бъдещето на мярката ще зависи от оценката на властите в Талин след изтичането на шестмесечния срок.

Източници: bta.bg